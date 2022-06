FORBIPASSERT: Charli D’Amelio (t.h.) er ikke lenger TikTok-eneren.

Mistet TikTok-tronen: − Ikke noe vondt mellom oss

Etter flere år på TikTok-tronen, måtte Charli D’Amelio for første gang bytte plass på pallen. Nå åpner 18-åringen opp om tilbakeslaget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Lenge har amerikanske Charlie D’Amelio (18) vært nummer én på listen over verdens mest populære tiktokere. Men sist uke måtte den regjerende TikTok-dronningen gi fra seg tittelen.

Nå er senegalesiske Khaby Lame (22) størst, med over 144 millioner følgere i skrivende stund. Det er over to millioner følgere mer enn det TikTok-veteranen D’Amelio har, ifølge tjenesten SocialBlade.

GLIS: Khaby Lame er nå «bossen» på TikTok.

– En god person

Flere har vært svært nysgjerrige på hva D’Amelio har å si om den enorme veksten til Lame. På «VidCon», en amerikansk konferanse for innholdsskapere, fikk fansen endelig høre hennes reaksjon, da hun svarte et spørsmål fra publikum.

– Hva tenker du om at Khaby Lame er nummer én på TikTok?, lød spørsmålet.

Til det, svarte D’Amelio at hun har vært nummer én i to år og at hun mener det er på tide at noen andre tar førsteplassen.

– Ærlig talt så føles det godt at det er noen andre som får den plassen, sa hun.

D’Amelio la også til at hun liker at Khaby er en «god person som elsker det han gjør».

– Jeg hadde ikke latt førsteplassen gå til noen andre, la 18-åringen til.

TIKTOK-DRONNINGEN: Charli D’Amelio har vært størst på plattformen i flere år.

– Ingenting vondt mellom oss

D’Amelio betrygget også fansene om det ikke er noe misunnelse mellom de to:

– Han er en venn. Det er ingenting vondt mellom oss. Jeg lover.

Charli D’Amelio har vært størst på plattformen i flere år og har slått rekord etter rekord siden hun delte sine første TikTok-videoer i 2019. Hun var blant annet den første til å nå 100 million følgere på TikTok, tilbake i 2020.

Men selv med imponerende milepæl i beltet, klarte ikke den amerikanske 18-åringen å slå den enorme veksten til 22-årige Khaby Lame.