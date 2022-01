Twitch-Ludwig avslører YouTube-betaling

Ludwig Ahgren fikk 12 millioner visninger på en video på YouTube. Han er overrasket over betalingen.

Av Håvar Bremer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

26-åringen meldte i november overgang fra Twitch for å begynne med streaming for YouTube.

Det er ikke gått helt uproblematisk for seg. Han fikk mye kjeft fra Twitch-fansen, og har flere ganger adressert stygge meldinger han har fått.

Nylig testet han ut YouTube Shorts, som er selskapets svar på konkurransen blant annet fra TikTok.

Ahgrens korte video der han reagerer på en oppsiktsvekkende Twitch-avsløring fikk 12 millioner visninger.

Etter at tjenesten ble lansert tidligere denne måneden, har den blitt et verktøy for youtubere i forsøk på å treffe bredere med innholdet sitt.

Men jubelen sto ikke i taket hos Ahgren da han fikk utbetalingen for sin virale hit.

– Hvor mye vil du få fra YouTube hvis du klarer å få 12 millioner views på en slik video? Gjett! 100? 1000? 10.000? Nei, 85,02 dollar, sier Ahgren.

Youtuberen har egne redigerer som han gir halvparten av pengene til. Han sier det ikke er meningen å klage på betalingen, men han synes det er leit å gi de som jobbet med denne virale hiten 40 dollar.

les også Fikk hat da han forlot Twitch

Ahgren la også frem at han hadde tjent i gjennomsnitt 1000 dollar i måneden på sin Shorts-konto der han legger ut flere daglige klipp.

26-åringen bemerker at klippene er uten reklame før, under og etter, og at betalingen for vanlige YouTube-klipp er mye høyere. Han sier også at man kan lage sponsede shorts-klipp som an vil tjene mye mer på hvis får mange views.

Vanlig YouTube-video

Han viste også et eksempel på en annen video, der han ikke brukte YouTube Shorts-formatet.

Den var kortere, hadde mindre redigering og snaut to millioner visninger. Denne ga en utbetaling på 1700 dollar.

– Shorts behandles helt annerledes. Det er nesten så det ikke regnes som YouTube-videoer, sier han.