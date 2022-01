KLARE FOR NY PODKAST: – Vårt ønske er at lytterne fortsetter å ville dele sin fritid med oss. Enten man har storefri midt i skoledagen eller på vei hjem fra jobb, sier Mikkel Niva og Herman Flesvig.

Skifter navn på podkast: − Det blir minst like mye meningsløst innhold

Podkasten til Mikkel Niva og Herman Flesvig skifter navn fra «Friminutt» til «Storefri» etter overgangen fra NRK til Schibsted.

Av Jørn Pettersen

– Vårt håp og ønske er at lytterne fortsatt vil dele litt av fritiden sin med oss. Enten man har storefri midt i skoledagen eller på vei hjem fra jobb. Vi trekker oss i alle fall ikke inn i klasserommet med det første, sier Niva og Flesvig i en pressemelding fra Schibsted.

Her påpeker de også at det ikke er noe mål for dem å finne opp kruttet på nytt og lover at det blir minst like mye meningsløst innhold denne gangen.

– Vi satser på å skape like meningsløst innhold som før. For vår egen del er de største endringene nye adgangskort, og en ny pad med mange flere knapper. For lytterne blir selvsagt PodMe en ny app å forholde seg til, men utover det er den største endringen at vi har fått ny e-postadresse, sier Mikkel Niva og Herman Flesvig.

De to sammen er først og fremst kjent fra TV-serien «Førstegangstjenesten hvor Niva spiller rollen som Lauritzen, Flesvig spiller som kjent flere av rollene i serien. Men det er i karakteren Tanja-Laila Gaup han og Niva er på skjermen sammen.

Men duoen har også markert seg med podkasten «Friminutt» som i løpet av kort tid utviklet seg til å bli en av Norges største. I mars i fjor ble det kjent at de to podkast-kameratene meldte over gang fra NRK til Schibsted.

Schibsted eier flere av Norges største mediehus, blant annet VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

– Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene sa Herman Flesvig og Mikkel Niva i en pressemelding fra Schibsted News Media den gangen.

