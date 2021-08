EKTEPAR: Fyrstinne Charlene og fyrst Albert på en galla i Monte Carlo i september i fjor. På grunn av sykdom har ikke paret sett hverandre på flere måneder. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Fyrstinnen vekker oppsikt med dramatisk instagram-bilde

Fyrstinne Charlene (43) av Monaco vekker oppsikt med et dramatisk bilde av seg selv som hun publiserte søndag.

Fyrstinnen som også smykker seg med tittelen prinsesse, er kjent for sitt sterke engasjement for ville dyr – ikke minst kjemper hun en kamp for utrydningstruede neshorn. Det var i den forbindelse Charlene publiserte dette bildet av seg selv på Instagram hvor hun er sterkt sminket, holder seg for nesen og retter en advarende pekefinger rett inn i kamera:

– Neshorn er ikke kult – bli med på mitt initiativ #ChasingZero.

Her oppfordrer hun alle til å være med på å sette en stopper for grusomhetene som ville dyr nå utsettes for.

Tidligere i sommer ble det kjent at fyrstinnen som er gift med fyrsten av Monaco, Albert, ikke har vært i hjemlandet siden i våres. Hun skal heller ikke ha sett hverken ektemannen eller de to barna sine siden den gang.

Årsaken er at hun ble syk under et besøk i Sør-Afrika i vår og har derfor ikke kunnet vende hjem til Monaco.

DESEMBER 2020: En sveisen fyrstinne Charlene på det tradisjonelle julearrangementet på Slottet i Monaco 16. desember i fjor. Foto: ERIC GAILLARD / POOL / REUTERS POOL

Fyrstinnen har nemlig et eget fond som jobber for ville dyr i Sør-Afrika. Det var i den anledningen hun reiste, angivelig tidlig i mai.

Det er for øvrig ikke første gangen fyrstinnen av Monaco vekker oppsikt med sitt utseende. Det samme skjedde da hun før jul stilte med ny, frisk hårsveis.