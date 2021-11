GLADE: Mamma Julianne og pappa Ulrik Nygård med lille Søren utenfor Drammen sykehus onsdag.

Pilotfrues sønn ute av sykehus

Den ni måneder gamle sønnen til Julianne «Pilotfrue» Nygård (31) og Ulrik Nygård (41) ble lagt inn med RS-virus for litt over en uke siden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Ulrik Nygård har hele den siste uken vårt åpen om sønnens sykdom. Onsdag morgen deler han et bilde av seg og kona med lille Søren, sammen med beskjed om at sønnen nå er utskrevet.

«Endelig», skriver han etterfulgt av et hjerte.

«8 dager på sykehus er over, og vi håper vi aldri trenger å sjekke inn igjen. I en vanskelig situasjon kunne vi ikke vært et bedre sted enn på barneavdelingen på Drammen sykehus. Tusen takk for all godhet», lyder det videre.

VG har vært i kontakt med Julianne Nygård, som gir tillatelse til å omtale saken og bruke bildet.

Fakta om RS-virus RS-virusinfeksjon er infeksjon med respiratorisk syncytialt virus

Klinisk er sykdommen vanskelig å skille fra infeksjon med humant metapneumovirus og astma. RS-viruset er hovedårsaken til bronkopulmonal obstruksjon hos barn under toårsalder.

Hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter.

Tilsvarende som for influensa er det variasjon i tidspunktet og størrelsen på utbruddene. Den geografiske variasjonen i opptreden er imidlertid vanligvis mindre enn for influensa.

Normalt går det 2 - 3 måneder fra de første tilfellene påvises og til utbruddet kulminerer. RS-virussesongen er vanligvis fra november til mai. Utbrudd kan forekomme i barneavdelinger ved sykehus. Antagelig spres viruset med større barn, ofte søsken, som selv ikke blir syke. Viruset ble identifisert i 1957.

I Norge utvikler kun et fåtall alvorlige symptomer og må hospitaliseres, men utgjør likevel en viktig grunn til innleggelse blant små barn.

Tall fra USA har vist at 1,7 % av barn under 6 måneder blir innlagt på sykehus grunnet RS-virus. 60-70 prosent av alle barn har i løpet av første leveår gjennomgått RS-virusinfeksjon med en topp mellom to til fem måneders alder. Sykdommen er en viktig årsak til barnedødelighet i utviklingsland.

I et langt innlegg på Instagram i forrige uke utbroderte tobarnsfaren prosessen rundt sykehusinnleggelsen og RS-diagnosen. Han har også i en oppdatering omtalt sønnen «som en sterk liten superhelt».

Det har vært en oppblomstring av RS i høst, viruset som først og fremst forårsaker infeksjoner i luftveiene og i lungene.

Influencer-paret har fra før en sønn på snart tre år.

INFLUENCER-PAR: Ulrik Nygård og Julianne Nygård.

Herr og fru Nygård fikk i forkant av første fødsel mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de hadde hatt i forsøket med å få barn. Blant annet hadde de prøvd prøverørsbefruktning flere ganger, men tre svangerskap endte i spontanaborter.

Like før jul 2017 skulle paret i gang med sitt femte forsøk, men det rakk de aldri. Julianne ble nemlig gravid på naturlig vis.