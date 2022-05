Tidligere kjendismanager Erland Bakke har representert en rekke norske kjendiser. Her er han fotografert i 2017.

Tidligere kjendismanager anker dom

Erland Bakke ble dømt for uriktig forklaring og dokumentfalsk. Nå har han anket saken til lagmannsretten.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Erland Bakke (43) ble 6. mai dømt i Oslo tingrett til 30 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostninger, men ble frifunnet for et erstatningskrav på 80.000 kroner i saken.

Den tidligere kjendismanageren ble dømt for overtredelse av alle tre paragrafer han var tiltalt for.

Nå anker han dommen, bekrefter tingretten. Det bekrefter også Bakkes forsvarer, Knut Helge Hurum. Han sier til VG:

– Ellers ønsker han å gi en kort beskjed: Han har anket etter å ha fått råd fra folk som kan juss bedre enn ham. I tillegg sier han at saken har vært en stor belastning og ber innstendig om ro omkring seg og sin familie.

VG har spurt Bakke om å kommentere anken. Han har ikke gjort det.

Bakke erkjente ikke straffskyld da saken gikk for Oslo tingrett i slutten av april.

Info Bakke ble dømt for overtredelse av følgende paragrafer: Straffeloven 221 første ledd: For skriftlig å ha gitt uriktige opplysning til retten Straffeloven 361 første ledd bokstav a: For å ha ettergjort eller forfalsket et dokument, eller anskaffet et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Straffeloven 361 første ledd bokstav b: For rettsstridig å ha brukt et ettergjort eller forfalsket dokument og latt det fremstå som ekte eller uforfalsket. Vis mer

Bakke ble dømt for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV- og TV 2-programleder Mads Hansen (38), som VG omtalte i oktober i fjor.

E-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen, som en kort periode samarbeidet med Bakke. Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier.

Men Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

«Retten er overbevist om at Bakkes formål med å endre e-posten fra Amalie Olufsen og sende den til sin advokat var for å benytte dokumentet som bevis i saken mot Hansen», står det i dommen.

Info Dette er ubetinget og betinget fengsel: Dømmes man til ubetinget fengsel, betyr det at man må sone straffen i fengsel.

Dømmes man derimot til betinget fengsel, slipper man å sone i fengsel, så lenge man oppfyller visse betingelser, ifølge Norges domstoler. Vis mer

Bakgrunnen for at e-posten ble sendt er en lengre konflikt som involverte Bakke, Hansen og komiker og VGTV-profil Morten Ramm, som alle var til stede i retten onsdag. De to sistnevnte rettet flere kritiske utsagn mot Bakke, som svarte med å saksøke Hansen.

Bakke forklarte i retten at han endret e-posten, men at det nye innholdet gjenga en samtale han hadde hatt med Olufsen, og at han aldri mente at den forfalske e-posten skulle legges frem for domstolen.

«Retten fester ikke lit til denne forklaringen», sto det i dommen fra tingretten.

Selv om man anker en sak til lagmannsretten, betyr ikke det at saken nødvendigvis skal behandles på nytt. Dette er noe ankeutvalget i domstolen tar stilling til, før de eventuelt berammer saken.

Erland Bakke meldte selv i mars at han sluttet som manager. Han har i flere år representert en rekke norske musikere, komikere og idrettsutøvere.

Mads Hansen, som omtales i denne saken, er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.