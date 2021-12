STJERNE: Bella Poarch på MTV Video Music Awards i 2021.

Fikk 137.1 millioner visninger på én TikTok

Bella Poarch (24) sine TikTok videoer har ikke gått ubemerket i sosiale medier i 2021. Få et gjensyn med hennes mest populær videoer.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Med 86.8 millioner følgere på TikTok er Bella Poarch (24) den tredje mest fulgte personen på TikTok. Det melder Dexerto.

Hun er kun slått av Charli D’Amelio og Khaby Lame.

Sosiale medier-stjernen Poarch har sammenlagt over to billioner «likes» på TikTok-videoene.

Poarch la ut sin første video i april 2020 og har siden postet jevnlig. Hun er kjent for sine humoristiske videoer som ofte handler om gaming. Før hun ble TikTok-stjerne tjenestegjorde hun i den amerikanske marinen.

2021 har vært et travelt år for stjernen som også debuterte som artist med låten «Build a B*tch».

Her er hennes mest populære videoer fra 2021:

5. Anime rug: 109.2 millioner visninger

4. Anokhina Liza collab: 1211.1 millioner visninger

24-åringen sin video sammen med TikTok-kollega Anokhina Liza slo godt an hos brukere verden over.

3. Buss It trend: 127.2 millioner visninger

Tusenvis av brukere har kastet seg på denne trenden hvor man går fra et antrekk til et annet under en spesifikk beat fra sangen «Buss it» av Erica Banks.

2. «Build a B*tch» utgivelsen: 133.9 millioner visninger

Det gikk ikke ubemerket hen da Poarch slapp sin debutsingel «Build a B*tch» i mai 2021.

1. «Build a B*tch» teaser: 137.1 millioner visninger

Sangen henne «Build a B*tch» skapte oppsikt på TikTok allerede før den kom ut. Teaseren til debutsingelen hennes er nemlig Poarch sin mest sette video på TikTok i 2021. Videoen ble lastet opp to uker før låten kom.