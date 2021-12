SMITTET: Humorprofilen Martha Leivestad (27) er smittet med coronaviruset og må feire julen alene.

Martha Leivestad coronasmittet: − Da var den julen ødelagt

Martha Leivestad (27) skal feire julen helt alene, etter at hun fikk påvist coronaviruset. – Gikk rundt som en zombie og gråt, beskriver hun.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var skikkelig dritt. Jeg lå i sengen om natten mandag og frøs. Da tenkte jeg «nå har jeg det, vet du. Da var den julen ødelagt», forteller hun til VG.

Martha Leivestad er blant annet kjent fra NRKs humorkollektiv «4ETG». I NRK har hun også hatt sin egen dokuserie «Martha blir rik».

I september kom nyheten om at Leivestad slutter i NRK og begynner som ny profil i VGTV fra januar 2022.

les også Dette sier de siste studiene om omikron

– Gikk rundt som en zombie og gråt

Leivestad beskriver det første døgnet med corona som tøft. Hun hadde feber og ekstrem hodepine.

– Da gikk jeg rundt som en zombie og gråt. Gråt fordi det var vondt, men mest fordi jeg ikke skulle få klemme tantebarna mine i jula. Det var sårt, sier hun.

Leivestad skulle egentlig feire jul hos familien på Stord.

– Det så jeg enormt frem til, men nå skjer ikke det. Men vi skal facetime på julaften og de skal åpne gavene mine for meg. Det blir utrolig koselig, sier hun.

Her kan du ta VGs karantene-kalkulator:

Har gått igjennom mange sorgprosesser

Da Leivestad innså at det var coronaviruset hun var smittet med, gikk det først mange banneord gjennom hodet hennes. Så kom følelsene.

– Man går gjennom mange sorgprosesser når man plutselig har corona. Jeg har vært sint, lei meg, nektet for at dette kan skje meg, som er en utrolig teit tanke, men den hadde jeg nå, og til slutt: aksept, sier hun.

Dagen før julaften er Leivestad optimistisk til sinns.

– Det er trist, men man skal oppleve forskjellige juler i løp av livet sitt. Jeg er bare utrolig takknemlig for at jeg ikke er blitt skikkelig syk. Jeg får enormt vondt av å tenke på mennesker som er på sykehus og i en mye verre coronasituasjon enn meg, sier hun.

Hun er nå innstilt på å feire julen alene.

les også Martha Leivestad: – Det var en gutteklubb

Skal lage pinnekjøtt

Leivestad har laget mange planer for å få en hyggelig jul selvom høytiden ikke blir som planlagt. Istedenfor å være med familien på Stord, skal hun nå lage pinnekjøtt på julaften for første gang.

– Ellers skal jeg game det klassiske julespillet «Dead by Daylight», ler hun og legger til:

– Jeg skal prøve å ha det så hyggelig som mulig. Se på «The Holiday» og «Love Actually».

Ikke alle er enig med Leivestad: Sjekk ut VGs kåring av tidenes julefilm her

Hun kommer også med en oppfordring:

– «The Holiday» er favoritten min, jeg elsker Jack Black og filmmusikken. Visste du at det er Hans Zimmer som har lagd musikken for «The Holiday»? Jeg føler det aldri blir snakket om. Alle snakker om «Inception», men ingen nevner den fantastiske filmmusikken han lagde for «The Holiday». Så du som leser dette: Lov meg når du ser «The Holiday» i julen, tenk over filmmusikken. Den er så vakker.

I tillegg til julefilmene og musikken, skal hun nok bruke litt tid på Tinder, sier hun til slutt.

For ordens skyld: Martha Leivestad er ansatt som profil i VGTV.