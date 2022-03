Klar for «Spider-Man»-spinoff

Sydney Sweeney (24) er klar for ny rolle – denne gangen i en superheltfilm.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Variety skriver at «Euphoria»-stjerne har fått en rolle i den kommende filmen «Madame Web», som er en del av «Spider-Man»-universet til Sony.

Filmen er den første om en kvinnelig Marvel-superhelt. Fra tidligere er det kjent at Dakota Johnson har tittelrollen som «Madame Web».

Fansen spekulerer

Lite annet er foreløpig kjent om filmen, som fortsatt er under utvikling, men den skal regisseres av S.J. Clarkson. Hun har tidligere stått bak Marvel-serier som «Jessica Jones» og «The Defenders».

Det er ennå ikke kjent hvilken rolle Sweeney skal spille, men ifølge Teen Vouge har fansen begynt å spekulere. En foreslår karakteren Black Cat eller Gwen Stacey på Twitter.

I tegneseriene er Madame Web en eldre, klarsynt mutant, som har en sykdom som gjør at hun må være koblet til en maskin. Maskinen gjør at det ser ut som hun ligger i et edderkoppnett.

Første gang karakteren dukket opp i en tegneserie var i 1980. Da brukte Madame Web sine synske evner til å hjelpe Peter Parker (kanskje bedre kjent som Spider-Man).

Spiller i «HBO»-suksesser

Sweeney fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i «Euphoria», som nettopp har avsluttet sesong to. Det er allerede kjent at det kommer en tredje sesong av serien, som er HBOs mest sette etter «Game of Thrones».

I fjor spilte 24-åringen i en annen HBO-suksess, nemlig «The White Lotus».