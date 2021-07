SERIEMORDER: Michael Thomas Gargiulo ble fredag dømt til døden i Los Angeles for to drap og ett drapsforsøk. Ifølge nyhetsbyrået AP må han nå også svare for et drap i sin opprinnelige hjemstat Illinois. Foto: Damian Dovarganes / AP

Dømt til døden i Los Angeles: − Overalt hvor Mr. Gargiulo gikk, fulgte død og fordervelse

Mannen som drepte Ashton Kutchers eks-kjæreste må selv dø.

Av Stein Østbø

Michael Thomas Gargiulo (45), av aktoratet kalt «The Boy Next Door Killer», mottok dødsdommen i Los Angeles fredag, skriver AP.

– Overalt hvor Mr. Gargiulo gikk, fulgte død og fordervelse, uttalte dommeren, Larry P. Fidler, da han utstedte dødsdommen i Los Angeles Superior Court, mens pårørende av morderens ofre tørket tårer i rettssalen.

Gargiulo ble dømt for drap på to kvinner og drapsforsøk på en tredje.

Drapssaken har fått massiv oppmerksomhet verden over, ettersom det ene offeret, 22 år gamle Ashley Ellerin, kvelden før hun ble drept i 2001, ble oppsøkt av skuespillerstjernen Ashton Kutcher for et stevnemøte.

Kutcher har også vitnet i saken mot Gargiulo.

– Jeg banket på døren. Det var ikke noe svar. Jeg banket igjen, og igjen kom det ikke noe svar. På det tidspunktet gikk jeg ut i fra at hun hadde forlatt stedet for kvelden, at jeg var for sen og at hun var irritert over det, forklarte Kutcher under rettssaken.

Han fortalte videre at han kikket inn vinduene og registrerte at alle lysene var på og at det virket som om det var sølt rødvin på teppene. Sjokket kom dagen etter da han fikk høre at Ellerin var drept.

– Jeg fikk panikk, uttalte Ashton Kutcher, som aldri har vært i politiets søkelys i saken.

KRONVITNE: Michelle Murphy unnslapp seriemorderen og var aktoratets hovedvitne under rettssaken mot Michael Thomas Gargiulo. Foto: Damian Dovarganes / AP

Det andre drapet, på 32 år gamle Maria Bruno, fant sted i 2005, men det var først i 2008 at Gargiulo ble tatt etter at han forsøkte å drepe Michelle Murphy i Santa Monica.

Murphy - som har vært politiets hovedvitne under rettssaken - unnslapp morderen etter et basketak der Gargiulo etterlot seg blodspor som førte til at politiet kunne koble han til de to andre drapene.

Ifølge AP er det lite trolig at Michael Thomas Gargiulo blir henrettet med det første. Den foreløpig siste dødsdommen i California ble fullbyrdet i 2006, og delstatens guvernør, Gavin Newsom, har tidligere uttalt at det ikke vil bli utført henrettelser så lenge han sitter som guvernør.