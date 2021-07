FORDØMMER: Den fire år eldre ekskjæresten Hunter Ecimovic (21) påstår blant annet i en Instagram Live-video at han «groomet» Millie Bobby Brown (17) da de datet i 2020. Hun og hennes team motsier seg uttalelsene. Foto: Charles Sykes / Invision

Millie Bobby Brown (17) fyrer tilbake mot eksens uttalelser: − Uærlige, uansvarlige, støtende og hatefulle

«Stranger Things»-stjernen avviser uttalelsene til den 21-år gamle TikTok-personligheten Hunter Ecimovic.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Bilder av Brown og Ecimovic spredde seg på sosiale medier i 2020. Siden da har det gått rykter om at de var i et forhold.

E! Online skriver at Ecimovic responderte på ryktene om at han og Brown datet i 2020 i en Instagram Live-video mandag.

Kontoen hans er nå deaktivert, men flere privatpersoner har repostet videoen på sine sosiale medier.

Et gjennomgående tema i Ecimovic uttalelser er grafiske seksuelle detaljer om Brown og deres påståtte forhold. Han skal da ha vært 20 mens Brown var 16, som etter amerikansk lov er definert som mindreårig.

TENÅRINGSSTJERNE: Millie Bobby Brown (17) sin karriere går strålende og den unge skuespilleren er aktuell med en ny sesong av Netflix-serien «Stranger Things» i tillegg til en oppfølger av «Enola Holmes» som kom ut i 2020. Kjærlighetslivet hennes derimot ser ut til å by på problemer. Foto: ROBERT VIGLASKI

I lys av uttalelsene har aldersforskjellen mellom de to skapt debatt på sosiale medier. En Twitter-bruker understreker at Brown som 16-åring telles som et barn.

I videoen hevdet TikTok-personligheten at han hadde bodd sammen med Brown i hjemmet hennes i åtte måneder med foreldrenes tillatelse. Han refererte også til seg selv som en «groomer».

Med «grooming» menes en straffbar handling som går ut på at en voksen person avtaler et møte med et barn i den hensikt å begå et seksuelt overgrep.

Betegner uttalelsene som hatefulle

Brown og hennes team fordømmer kommentarene til 21-åringen.

– Herr Ecimovics kommentarer på sosiale medier er ikke bare uærlige, men er også uansvarlige, støtende og hatefulle, står det i en uttalelse fra en representant for Brown sendt til DailyMail.

De tar ikke lett på kommentarene og presiserer i uttalelsen at de vil forsikre seg om at det ikke skjer igjen.

– I stedet for å delta i en offentlig diskurs med ham gjennom pressen eller på sosiale medier, tar vi grep for å sikre at han stopper denne oppførselen en gang for alle, står det videre i uttalelsen.

I tillegg til de seksuelle kommentarene Ecimovic kom med under livesendingen gjorde han og vennene hans narr av Brown og sa at hun var «merkelig» og «besatt».

Ecimovic har unnskyldt uttalelsene sine i en annen video på TikTok.

Søt musikk med kjendissønn

Det har florert flere romanserykter rundt Brown den siste tiden etter at hun har blitt observert flere ganger med Jake Bongiovi (19), sønnen til musiker Jon Bon Jovi.

For noen uker siden ble skuespilleren og Bongiovi observert gående hånd i hånd i New York, som blant annet magasinet People rapporterte.

Musikersønnen har også lagt ut et selfie av de to på Instagram med beskrivelsen «bff<3», som står for «beste venner for alltid».