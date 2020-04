SLITER: Dette er scener som ingen får oppleve i Norge i sommer. Nå etterlyser norsk kulturliv ytterligere kompensasjonsordninger. Foto: Frode Hansen

Anslår at avlyst kultursommer kan koste tre milliarder

Det yrende kulturlivet i sommer-Norge er avlyst. Bransjen anslår tapene til nærmere tre milliarder kroner, men står foreløpig uten kompensasjon fra norske myndigheter.

Organisasjonen Norske kulturarrangører har allerede anslått det økonomiske tapet hittil til 2, 8 milliarder kroner.

Organisasjonen Norske kulturhus legger på 100 millioner i tap for sine medlemmer.

Lørdag ble en tung dag for både arrangører og publikum rett før det som skulle vært en travel sommersesong, da arrangementsforbudet for samlinger over 500 mennesker ble utvidet av kulturminister Abid Q. Raja til å gjelde hele festivalsommeren, frem til 1. september.

En kompensasjonsordning for disse sommerarrangementene finnes ikke ennå.

– En uholdbar situasjon, sier bransjen selv.

Nå etterlyser kulturbransjen en utvidet kompensasjonsordning for kulturlivet. Midlene som ble fordelt sist uke gjaldt kun i perioden mellom 5. mars og 30. april.

– Det vil si at de som nå er myndighetspålagt stengt i perioden fra 1. mai til 1. september ikke vet noe om hvordan de skal kompenseres for dette. Det er en uholdbar situasjon, sier daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal.

Norske konsertarrangører har tidligere anslått at kulturlivet taper rundt 2, 8 milliarder kroner på en nedstengning av kulturlivet fra mai til september.

Tone Østerdal mener det nå er avgjørende at regjeringen kommer med en langsiktig, utvidet og forbedret kompensasjonsordning for arrangører, og aller helst en som ivaretar hele næringskjeden bakover, slik de har bedt om fra start.

– Forbedringene bør gis tilbakevirkende kraft, slik vi ser at de har fått til i Danmark. Vi ser for eksempel at ordningen har slått veldig dårlig ut for aktører som har utsatt heller enn å avlyse arrangementer, og for aktører som ikke baserer sin inntekt på billettsalg, sier Østerdal.

Nina Hodneland i Norske kulturhus deler bekymringen til Norske konsertarrangører. Hun advarer departementet på det sterkeste med å vente til midten av august for å si hva som skjer videre med arrangementsforbudet etter 1. september.

– Vi ser at det er full stans i billettsalget for alle høstens konserter og forestillinger. Vi må ha et tydelig signal før sommeren, hvis det skal bli en høstsesong i det hele tatt, sier Nina Hodneland til VG.

På spørsmål om hun kan gi et forsiktig tapsanslag, svarer hun dette:

– Dersom ikke ordinær konsert- og kulturhusdrift vil komme i gang før 1. september vil Norske kulturhus kunne estimere et tap av inntekter for våre medlemmer på minimum 100 millioner kroner.

Hun forventer nå at Kulturdepartementet lytter til innspill og gjør endringer og revideringer i dagens kompensasjonsordning for kultur.

– Det er viktig å presisere at de aller fleste kulturhus ikke omfattes av de statlige kompensasjonsordningene nå, verken Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører, administrert av Kulturrådet, eller den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Nina Hodneland som peker på at under 20 av organisasjonens 130 medlemmer søkte den forrige ordningen.

– Som for idrett viser det svært lave antallet søkere at ordningen ikke treffer, mener hun.

Konstituert statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet sier at den forrige kompensasjonsordningen ga en indikasjon på hva tapte billettinntekter utgjør for kulturarrangører, men at dette vil variere fra uke til uke avhengig av hvilke arrangementer som avlyses.

– Vi har allerede satt av en milliard kroner for mars og april måned alene til kultur, frivillighet og idrett for å kompensere for bortfall av billettinntekter og deltakeravgift. Det var viktig å få på plass raskt. Vi vurderer situasjonen fortløpende, er i dialog med aktører på vårt felt og vil fremover vurdere eventuelle ytterligere tiltak, skriver Lind i en epost til VG.

Heller ikke justisminister Monica Mæland kunne være mer konkret under Regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi har nå hatt fase én, som var det mest akutte, samt fase to, og det jobbes med en fase tre-krisepakke. Finansministeren vil komme med informasjon om dette, jeg kan ikke si mer om det, sa Mæland.

– Det er helt åpenbart at konsekvensene på lang sikt for mange ulike sektorer er alvorlige, og vi har prøvd å dempe det mest akutte. Nå må vi komme med ytterligere tiltak, og det jobbes det med.

– Så dere vet ikke når den eventuelt vil komme?

– Nei, jeg kan ikke informere om når. Det kommer når det er klart, sa Mæland.

Publisert: 27.04.20 kl. 19:28 Oppdatert: 27.04.20 kl. 20:21

