GIKK I KJELLEREN: Carina Dahl hadde store planer for 2020, men det aller, aller meste gikk i grus som en følge av coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad, VG

Coronaviruset gjorde så alt raknet for Carina Dahl: – Jeg ble skikkelig deprimert

Det som skulle bli artistens (34) store år ble brått snudd helt på hodet.

I mars slo coronakrisen inn over landet med full styrke, noe som skulle vise seg å bli en katastrofe for flere bransjer, også for musikkindustrien.

For Carina Dahl var 2020 året der hun virkelig skulle slå seg opp og fram, med store planer og allerede et lass av spillejobber på tapetet.

Raskt skjønte hun at virusets inntog koster henne flere hundre tusen kroner.

– Jeg skjønte at alt kom til å rakne. Luften gikk helt ut av meg, og jeg lå bare hjemme i en uke. Jeg orket ikke gjøre noe annet. Jeg ble skikkelig deprimert. Heldigvis har jeg noen nøkkelpersoner i livet mitt, som tar tak i og hjelper meg når jeg trenger det. Uten dem hadde jeg nok ligget under dynen ennå. Men sånn er det jo for alle, det er ikke noe mer synd på meg enn andre artister, sier hun til VG.

I september i fjor gikk 34-åringen i studio sammen med blant andre Åge Sten Nilsen (50) for å gjøre sangen «Så Ekte Nå», som er en norsk versjon av Lady Gagas monsterhit «Shallow». I påvente av godkjenning fra låtskriverne på å gi ut låten ble den lansert på YouTube og sosiale medier – der den gikk som en farsott.

Nylig kom den etterlengtede godkjennelsen, og låten ble offisielt sluppet.

BIDRAR: Åge Sten Nilsen synger sammen med Carina Dahl på den norske versjonen av «Shallow», som har fått navnet «Så Ekte Nå». Foto: Trond Solberg / VG

– Jeg var litt usikker på om jeg skulle gjøre dette, for det blir jo litt som å hoppe etter Wirkola. Men til slutt bestemte jeg meg for å gjøre det og dro i studio. Jeg fikk utkast til tekst, skrev om til trøndersk og ble egentlig sjokkert over meg selv. For det ble veldig bra. Det er kanskje litt kvalmt å si det, men jeg fikk frysninger av meg selv på et tidspunkt, forteller artisten med et smil.

Hun mener det er deilig å kunne slå tilbake ettersom hun ofte føler seg forhåndsdømt.

Her kan du se den norske versjonen av «Shallow» med Carina Dahl og Åge Sten Nilsen i spissen:

– De som kjenner meg vet hvordan jeg jobber og hvilke verdier jeg har. Da er det frustrerende å høre om lite hyggelige ting som blir skrevet om meg i sosiale medier. Folk er slemme, og av og til begynner jeg å tvile på meg selv. Det er slitsomt når man føler at man hele tiden må bevise noe. Derfor er det en fin følelse når man endelig får den anerkjennelsen.

– På hvilken måte er folk slemme vil du si?

– Jeg husker noen skrev på sosiale medier at jeg var arrogant og overlegen. Da måtte jeg spørre meg selv «Er jeg det»? Er det noen som bruker tid på å svare folk som skriver til meg, er det jo meg. Men det kan jo være at jeg går ned Karl Johan med solbriller og musikk på ørene og ikke vinker til folk rundt meg.

Carina Dahl er glad for at valget til slutt endte på Åge Sten Nilsen som «partner» i duetten.

– Åge kom i fort i tankene våre og det er jeg veldig glad for, han er jo helt rå, sier Dahl til VG.

Publisert: 11.05.20 kl. 19:47

