EKSPAR: Ashley Benson og Cara Delevingne på en motevisning i New York i september i fjor. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medier: Slutt mellom Cara Delevingne og Ashley Benson

Supermodellen Cara Delevingne (27) og skuespiller Ashley Benson (30) har vært et par i to år.

Oppdatert nå nettopp

Nå skal forholdet være over, ifølge store amerikanske underholdningsmedier som People og E! Online.

En rekke kilder opplyser angivelig at de to kjendiskvinnene avsluttet forholdet i april, etter at de skal ha sittet i selvisolasjon hver for seg.

– Cara og Ashley har hatt opp- og nedturer før, men nå er det et endelig brudd, sier en ikke navngitt kilde til People.

Selv har hverken modellen eller «Pretty Little Liars»-skuespilleren kommentert bruddrapportene. Heller ikke partenes representanter har ønsket å bekrefte nyheten.

I FJOR: Ashley Benson og Cara Delevingne på tribunen under US Open i fjor høst. Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Romansen mellom den britiske modellen og den amerikanske TV-stjernen ble kjent i august 2018, da paret ble avbildet mens de kysset hverandre på flyplassen i London. Det skulle imidlertid gå nesten et helt år før Delevingne bekreftet at de var kjærester.

I forbindelse med et Pride-arrangement uttalte hun til E! News at det var en passende anledning.

– Vi har ettårsjubileum omtrent nå, så hvorfor ikke? lød det fra catwalk-stjernen.

I oktober i fjor utbroderte Delevingne i et intervju med britiske ELLE hvor takknemlig hun var over å ha kjærlighet i livet sitt.

– Det føles fantastisk når man ikke er alene, men møter verden sammen med en annen person.

Ashley Benson postet disse bildene onsdag, der hun sier at hun kjeder seg i isolasjon:

Publisert: 07.05.20 kl. 11:10 Oppdatert: 07.05.20 kl. 11:40

