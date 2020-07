I RETTEN: Mandag inntok Amber Heard vitneboksen i rettssaken eksmannen Johnny Depps har mot The Sun. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Amber Heard om Johnny Depp: – Redd for at han kom til å drepe meg

Amber Heard (34) hevder eksmannen Johnny Depp (57) har truet med å drepe henne flere ganger.

Påstanden om dette ble fremlagt under Heards vitnemål i retten mandag, melder blant annet nyhetsbyråene AP og PA.

Tirsdag 7. juli møtte Hollywood-stjernen Johnny Depp (57) ekskona Amber Heard (34) ansikt til ansikt da rettssaken mot The Sun startet i London.

Depp har gått til sivilt søksmål mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper, etter at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

I vitneforklaringer tidligere denne måneden har Depp insistert på at han aldri har slått en kvinne, og nektet for anklagene om at han er en «konemishandler».

Mandag inntok ekskona Amber Heard vitneboksen for første gang, hvor hun sa at Depp flere ganger har truet med å drepe henne.

– Noen hendelser var så alvorlige at jeg var redd for at han kom til å drepe meg, enten med vilje eller bare ved å miste kontrollen og gå for langt. Han truet eksplisitt med å drepe meg mange ganger, spesielt senere i vårt forhold, sa Heard ifølge avisen.

KREVER OPPREISNING: Johnny Depp ble beskyldt for å ha mishandlet ekskona, Amber Heard. Nå krever han oppreisning. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Heard fortalte at Depp var «veldig flink til å manipulere mennesker» og ville klandre handlingene hans på en «egenskapen tredjepart» som han kalte «monsteret».

– Han ville snakke om det som om det var en annen person eller personlighet og at det ikke var han som gjorde alle disse tingene, sa hun.

I en skriftlig vitneforklaring som ble lagt fram for retten mandag, melder PA Media at Heard anklaget Depp for å ha utsatt henne for verbale og fysiske overgrep – inkludert «skriking, banning, utstedelse av trusler, stansing, «slapping», sparking og kveling av henne», samt «ekstremt kontrollerende og skremmende atferd».

Heard fortalte at hun ble i forholdet fordi hun hadde et håp om å «fikse han».

Mandag var den første av tre dager med bevisførsel i rettssaken.

Depp har tidligere omtalt anklagene som «syke» og «helt usanne». Han har også hevdet at det var Heard som var den voldelige i forholdet, og kalt henne for en «narsissistisk sosiopat».

Publisert: 21.07.20 kl. 05:39

