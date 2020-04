ÅPENHJERTIG: Wanda Mashadi snakker ut om sin karantenepåske, og legger ved dette bildet – som er den siste selfien hun tok. Foto: Privat

Min karantenepåske: Wanda Mashadi

VG spør – kjendisene svarer. Wanda Mashadi (28) ser frem til at verden igjen blir som den var, men tror samtidig at vi har litt godt av coronakrisen.

Med hjemmepåske over hele landet, har VG samlet et knippe kjendisers beste råd, tips og historier.

Wanda Mashadi ble kjent for mange da hun i 2015 deltok i «Robinson-ekspedisjonen» sammen med sin tvillingsøster Vita Mashadi (28). Senere, i 2017, fikk tvillingsøstrene sitt eget program på NRK1 som fikk navnet «Vita og Wanda».

Denne vinteren og våren har de begge vært med i «Kompani Lauritzen», som har vært en braksuksess på TV 2. Wanda medvirker fortsatt i programmet.

Hvordan har ditt siste døgn vært?

– Hektisk. Masse jobb! Jeg har også vært ute i naturen, rukket å trene, og puslet masse. Det har blitt min store lidenskap i disse dager.

Hva savner du mest fra tiden før coronautbruddet?

– Det er mye. Først og fremst savner jeg det å klemme. Jeg klemmer alle jeg møter, og føler meg skikkelig iskald når jeg ikke får klemt mennesker. Ellers savner jeg det å trene på treningssenteret med min personlige trener. Samtidig savner jeg de privilegerte tingene i hverdagen som å fikse negler, hud, hår og øyenbryn. Det er nok klemming, treningssentrene og egenpleie som står øverst på savn-listen min. Det er lov, synes jeg.

Hvor mye skjermtid bruker du på telefonen?

– Herregud, dette er flaut ... Jeg bruker ni timer i snitt om dagen på telefonen. Dette forsvares med at jeg 90 prosent av tiden bruker den i forbindelse med jobb. Og litt spill. He he.

NÆRT FORHOLD: Vita og Wanda Mashadi er eneggede tvillinger, bor sammen og er rett og slett bestevenner i tykt og tynt. Søstrene har også hatt sitt eget program på NRK1. Foto: Mattis Sandblad

Hvordan holder du kontakt med venner og familie?

– Jeg bor heldigvis med tvillingsøsteren min, Vita, som også er min bestevenn! Pappa møter jeg, men vi rører hverandre ikke. Mamma har jeg ikke møtt på fem uker siden hun har vært dårlig. Jeg har valgt meg ut to, tre venner som fortsatt er friske. De møter jeg ute på skogstur, på løpetur og i naturen.

Hva er ditt favorittspill?

– Det er helt klart Backgammon og pusling! Har blitt helt avhengig av å pusle de siste ukene.

Hvilket realityprogram ville du ha vært med på?

– «71 grader nord» og «Skal Vi Danse», sammen med Vita!

Hvilket søppel-TV-program elsker du?

– «Ex on the beach»!

Hva er din favorittkonto på Instagram, YouTube og TikTok?

– daily_alpacas. Jeg elsker alpakkaer!! Jeg følger dog ikke med på hverken YouTube eller TikTok.

Hva er den morsomste DM’en du har fått?

– Denne er ikke morsom! Men må si jeg ble ganske starstruck da Camilla Herrem la ut en story, og tagget meg i den. Da hadde jeg et moment!

HARDT REGIME: 14 kjendiser deltok fra start av i TV 2-serien «Kompani Lauritzen». Bak f.v.: Raymond Kvisvik, Lise Karlsnes, Henrik Thodesen, Øyvind "Vinni" Sauvik, Abiel Tesfai, Emil Solli-Tangen, Desta Marie Beeder, Siri Kristiansen og Marte Bratberg. Foran f.v.: Izabell, Lasse "Lazz" Jensen, Wanda Mashadi, Vita Mashadi og Håvard Lilleheie Foto: Matti Bernitz Pedersen / TV 2

Hvilken er den siste selfien du tok?

– Denne (bildet i toppen av saken).

Hva er det beste eller flaueste møtet du har hatt med en fan?

– Det beste møtet var på en boksignering i 2019 for boken vi har skrevet («Våre beste stylingtips, journ.anm.), da en fan kom bort, klemte oss og hadde med verdens søteste gaver til oss. Gavene var nøkkelringer med initialene våre på, og et håndskrevet kort.

Hva er ditt beste minne fra 2019?

– Det er to ting! At jeg og Vita skrev vår første bok, samt «Kompani Lauritzen». For et år 2019 var, herregud.

Hva er ditt beste karantene-tips?

– Hold deg hjemme så mye du klarer, og kom deg ut i skogen og naturen om du kan! Alle trenger å lufte hodet i disse dager. Ellers: Kjøp deg puslespill, og bruk karantenetiden på dette. Jeg lover deg flere timer uten telefon, og brått har tiden gått fortere enn du aner.

Hva er det første du skal gjøre når karantenen er over?

– Klemme, klemme, klemme! Og så klart trene med min PT og å dra til frisør og hudpleier.

MER TV: Wanda Mashadi deltok i 2015 i TV3-programmet «Robinson-ekspedisjonen». Foto: ANTON SOGGIU

Hva gleder du deg mest til når hverdagen blir normal?

– Jeg gleder meg mest til å se hva vi sitter igjen med etter denne pandemien. Jeg tror personlig at vi alle har hatt litt godt av denne tiden. Vi bor i et land hvor vi er svært privilegerte. Vi har alt vi trenger tilgjengelig, og jeg har helt ærlig tatt hverdagen min for gitt. Våre besteforeldre måtte ut i krig, mens vi har fått beskjed om å holde oss inne. Bare det er luksus i seg selv, vil jeg si. Så alt i alt er jeg mest spent på å se hvordan vi kommer til å takle andre kriser i fremtiden, og jeg vet at vi bare kommer godt ut av dette.

Publisert: 11.04.20 kl. 09:36

