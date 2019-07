GÅRDSKARER: Magnus Clausen og Chris Holsten ble nære kompiser inne på Kjærnes gård. Foto: Anniken Aronsen/VG

Chris Holsten om «Hver gang vi møtes»: – Gikk ned fem kilo

TRONDHEIM (VG) Morgan Sulele og Chris Holsten kom tett på hverandre på gården i Våler, og dommen er unison: – Verdens beste dag.

Dagene har gått slag i slag siden Magnus Clausen (27), kjent som Morgan Sulele, og Chris Holsten (26) flyttet inn på Kjærnes gård sammen med Odd Nordstoga, Linnea Dale, Frida Ånnevik, Aslaug Haugen og Tuva Sivertsen.

Selv om de har vært oppå hverandre hele døgnet i to uker, er de ikke lei av hverandre. VG møter dem begge i Trondheim, hvor de spiller under VG-lista. Det er topp stemning dem imellom med mindre noen nevner «FIFA», og de fort blir veldig uenig i hvem av dem som er best.

Svaret kommer etter all sannsynlighet på TV til neste år.

«Kidsa på gården»

– Nei, vi har blitt ekstra knyttet til hverandre på gården. Vi ble alle som en stor kompisgjeng, alder hadde ikke noe å si, forteller Holsten.

I Norges lille musikkmiljø har de spilt på mange av de samme stedene sammen, og kjente hverandre fra før. Det ble imidlertid en helt annen setting inne på gården.

– Vi kjente hverandre ikke på det personlige plan. Men vi ble liksom «kidsa på gården». Før jeg skulle opptre støtte han meg, og omvendt. Det er alltid litt godt, sier han.

– Alle er der på like premisser, og da blir man gode venner. Man støtter hverandre og vil at alle skal gjøre det best mulig, sier Clausen.

– Gikk ned fem kilo

Duoen forteller at det ikke tok lange tiden fra de listet seg rundt i gangene før de var en i en eneste stor boble. Dagene startet tidlig om morgenen, og mørket nådde Sperrebotn før kameralinsene gikk i svart.

– Man sov fire timer og spiste lite der. Jeg gikk ned fem kilo. Da jeg kom hjem spiste jeg tre kebaber om dagen og sov femten timer om natten, sier Holsten og ler.

Begge beskriver imidlertid helle opplevelsen som «magisk», spesielt da det var deres tur på enden av bordet, og de andre artistene skulle fremføre sin versjon av deres låter.

– Det var verdens beste dag. Det var noen ekstremt sterke tolkninger av låter, jeg var «blown away» da det var ferdig, sier Clausen entusiastisk.

Verdens beste følelse

Som den vante «Hver gang vi møtes»-seer er kjent med, blir det også en kamp med tårene denne sesongen.

– Det tok litt overhånd noen ganger, og det beklager jeg. Det var rødvinen, fleiper Holsten.

Han vegrer seg derfor til å se seg selv på skjermen.

– Jeg er jo egentlig ikke så veldig fan av å se meg selv på TV, men jeg må nok gjøre et unntak denne gangen. Mulig jeg spoler litt over all pratingen min, men opptredenene som ble gjort gleder jeg meg sykt til å se igjen!

Clausen kommer også til å sitte klar.

– Jeg gleder meg veldig til å se det på TV!