Den utskjelte «Game of Thrones»-sesongen er storfavoritt under Emmy-utdelingen

Med 32 nominasjoner under årets utdeling har sesong åtte av suksesserien allerede satt rekord. Selv om fansen har kritisert den åttende sesongen, kan den likevel bli den mestvinnende under Emmys.

Nå nettopp







Rekordmange 57 priser har «Game of Thrones» hanket inn under Emmy-utdelingen siden serien kom på luften i 2011. Det inkluderer de ti prisene sesong åtte fikk med seg etter utdelingen for tekniske utmerkelser forrige helg.

Serien trenger nemlig tre priser for å sette en ny rekord – for flest priser under én Emmy-utdelingen. Den tidligere rekorden har «Game of Thrones» allerede, sesong fem fikk 12 priser i 2015. Året etter ble rekorden tangert – av sesong seks av «Game of Thrones».

VANT ÅRETS DRAMA: «Game of Thrones» fikk i fjor prisen for årets dramaserie. Flere av skuespillerne er også nominert til årets hovedroller og biroller. Foto: VALERIE MACON / AFP

Prisutdelingen finner sted i Microsoft Theater i Los Angeles klokken fem mandag morgen, norsk tid.

At fansen ble så skuffet over avslutning på serien at en underskriftskampanje om å endre slutten er signert av over 1,7 millioner mennesker, har ikke hindret nominasjonsdrysset. Sesongen fikk terningkast fire av VGs anmelder, som summerte opp den siste sesongen med ett ord – skuffelse.

Søndag har sesongen 22 nominasjoner i syv ulike kategorier.

les også Oscar-utdelingen: Slik er millionkampen om nominasjonene

Blant andre konkurrerer Emilia Clarke og Kit Harington om prisen for årets beste kvinnelige og mannlige hovedrolle. Serien er også nominerte i den gjeveste kategorien – årets dramaserie.

Peter Dinklage har allerede tre Emmy-priser for sin rolle som Tyrion Lannister. Nå kan han vinne sin fjerde, om ikke hans medskuespillere Alfie Allen eller danske Nikolaj Coster-Waldau, eller en av de fire andre nominerte henter hjem prisen.

Serien med nest flest nominasjoner er «The Marvelous Mrs. Maisel» med totalt 20, tett etterfulgt av «Chernobyl» som har 19 nominasjoner.

Publisert: 22.09.19 kl. 23:22







Mer om