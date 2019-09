JUBILANT: Fredag fyller Jahn Teigen 70 år. I den forbindelse kommer også hans splitter nye låt, «Ikke som alle andre», ut. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Jahn Teigen om livet med sykdommen: - Kan ikke klage

Fredag blir den folkekjære artisten 70 år gammel, og kan se tilbake på et langt innholdsrikt liv. Smertene dveler han ikke ved.

Jahn Teigen har i mange år lidd av alvorlig leddgikt, en revmatisk sykdom som fører til stivhet og smerter i leddene. Leddgikt er kronisk, og for Teigen har det blitt flere utfordringer med årene.

Til tirsdagens utgave av Se og Hør forteller den kommende 70-åringen at det aktive scenelivet neppe har bidratt til en forbedring av sykdommen.

– Jeg skulle nok varmet opp. Og tøyd ut. Det ble mye splitthopp og sånne ting på scenen, sikkert ikke var helt bra for kroppen. Men gjort er gjort. Jeg er litt stiv og det gjør litt vondt å bevege seg innimellom, men jeg kan ikke sitte her og klage. Jeg hadde sikkert gjort det samme igjen, sier han til bladet.

For to uker siden var det premiere på musikalhyllesten «Optimist» på Chateau Neuf i Oslo. Teigen var ikke selv til stede, og lever et tilbaketrukket liv på gården i Skåne, hvor han har bodd de siste 13 årene. Her vil han også feire 70-årsdagen alene, i ro og mak, sier han til Se og Hør.

30 ÅR SIDEN: Splitthoppet ble et slags varemerke for Jahn Teigen. Foto: Christian Fougner/VG

På premieren var Teigens bestevenn og ekskone Anita Skorgan sammen med deres datter Sara Skorgan Teigen. En rekke andre norske kjendiser var på plass for å overvære hyllesten til den kommende 70-åringen, blant andre Anders Hatlo, Hanne Sørvaag og Toralv Maurstad.

Musikalen fikk en firer av VGs anmelder.

Teigen selv har vært lite i rampelyset de siste årene, men sa dette i en kommentar til VG da musikalproduksjonen ble kjent:

– Jeg setter stor pris på at min venn Øystein Wiik, som jeg har kjent i mange år, tar tak i mitt låtmateriale og gjør det tilgjengelig for et musikalpublikum det året jeg fyller 70 år.

Wiik og Jahn Teigen har ikke bare samarbeidet om musikalen det siste året. Fredag - på selve 70-årsdagen kommer det en splitter ny låt, «Ikke som alle andre», der Øystein Wiik har skrevet teksten og Jahn Teigen musikken. Låten er produsert av Georg Keller.

Til Se og Hør sier Jahn Teigen at han skal feire dagen på gården i Skåne, og at han har et avslappet forhold til å fylle 70 år.

– Jeg har alltid hatt et avslappet forhold til alder. Men det er klart, 70 høres mye ut, sier han.

