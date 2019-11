SYNGER AV FULL HALS: Sebastian Kjær, Emil Nikolai Stang og Vilde Bodsberg på sangøving til «Gullstrupen». Foto: Trond Solberg, VG

Setter opp pornomusikal i Oslo: – Det skal ikke være sex bare fordi det er sex

Studentfestivalen Musikal-i-teten legger opp til et kraftig klimaks når de setter opp «Gullstrupen».

«Møt Lea, som både er god til å synge og deepthroate».

Slik introduseres musikalen «Gullstrupen», som skal settes opp på studentfestivalen Musikal-i-teten på Sentralen i Oslo neste helg.

«Gullstrupen» er Norges, kanskje verdens, første pornomusikal, og forteller historien om Lea som står overfor et veivalg; Skal hun følge sangen, eller er det oralsex som er fremtiden for gullstrupen hennes?

– Så vidt vi vet er det første gang noe som dette er gjort, sier festivalleder Kent Andreas Sæterøy til VG.

I introduksjonen på hjemmesidene til Sentralen, der stykket settes opp, beskrives oppsetningen som en «grov pornomusikal som du samtykker til å se på».

For det blir sex på scenen, i fri utfoldelse. I en advarsel til publikum skriver arrangøren at det blir «oralsex, onanering, orgasme og ejakulasjon» fra scenen.

Hovedrolleinnehaver Vilde Bodsberg har ikke ønsket å la seg intervjue til denne saken.

Humor

Kan man si hva man vil så lenge man synger det? Det er problemstillingen Sæterøy og resten av gjengen fra tredjeklasse på Musikkteaterhøyskolen ville utforske til årets teaterfestival.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi ville se på humor med et kritisk blikk, finne ut hva det er vi ler av, sier Sæterøy.

Han er festivalleder for Musikal-i-teten, og jobber hardt i innspurten mot festivalstart den 13. november. På blokka står et sortiment av oppsetninger med spenn fra barneteateret «Bestevenner» til den noe mer voksne «Gullstrupen». Sistnevnte runder av festivalen.

Advokathjelp

Teamet måtte gjennom flere runder med advokater før Sæterøy kunne gi klarsignal til showet.

– Vi var veldig usikre på om vi i det hele tatt kunne vise frem noe som dette, men etter et par runder med advokatene fant vi en måte, forteller festivallederen.

Fra advokatene fikk han klarsignal så lenge de opplyste publikum tydelig om hva som ville skje på scenen, forteller han. Den største problemstillingen var likevel ikke overkommet.

– En utfordring har vært å finne en god historie, i og med at pornolovene i Norge er så strenge som de er, må man kunne se en viss kunstnerisk verdi i det vi viser på scenen, sier produsent Jonas Lund.

– Det skal liksom ikke være sex bare fordi det er sex. Det måtte være noe mer der, mener Lund.

I PRODUSENTROLLEN: Jonas Lund fikk mulighet til å prøve seg som produsent i «Gullstrupen». Foto: PRIVAT

Forskjell på porno

Advokat Tony A. Vangen ved advokatfirmaet Elden er engasjert av Høyskolen Kristiania for å lage en juridisk utredning av stykket. Hensikten med vurderingen har vært å passe på at festivalledelsen opptrer innenfor de lovlige rammer, og at denne vurderingen også skal hjelpe studentene som har vært involvert i oppsettingen.

– En viktig ting å understreke er at pornografi i dagligtale er noe annet enn pornografi i lovverket, sier Vangen.

Å vise sex mellom to mennesker er for eksempel ikke pornografi i straffelovens forstand, forteller advokaten, som har vurdert denne oppsetningen til å være innenfor lovverket.

Her kan du lese straffelovens paragraf 317 om pornografi:

Straffeloven §317 Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning. Kilde: lovdata.no

Ønsket myk inngang

Det skulle ikke være lett å finne skuespillere til en så utfordrende rolle. Auditionprosessen gikk i flere omganger, der sang- og skuespillerprøve var eneste orale krav.

– Det er viktig for oss at ingen som er involverte skal kjenne seg ubekvemme, sier Lund.

Han påpeker at å få en av skuespillerne til å gjøre noe de ikke var helt sikre på, kan føre til en dårlig opplevelse for alle involverte, også publikum. I den anledning har øvingene hatt en overvekt av bli-kjent-øvelser for å bli komfortable med hverandre og seg selv.

– Vi har jo øvd en del på å stå naken, da, sier produsenten, og følger opp:

– I dette stykket er det veldig viktig å kjenne seg komfortabel med det som skjer på scenen. Om de ikke vil stå naken, slipper de det, sier Lund.

– Det blir det ikke god humor, om skuespillerne føler seg ubekvemme, konkluderer produsenten.

ØVING: Skuespillerne er fortsatt et par uker fra premieredato. Foto: Trond Solberg

Stykket ble raskt utsolgt, det samme med den påfølgende ekstraforestillingen. Teamet bak satt målløse etter at billettslipp nummer to solgte ut i rekordfart.

– Det er helt fantastisk, vi solgte ut på tolv timer, sier produsent Lund.

Totalt har gjengen solgt 600 billetter fordelt over to visninger.

– Skikkelig uventet, sier Lund.

– Ikke for alle

– Hvordan tror du responsen blir fra publikum?

– Hvis folk fortsatt blir krenket av tematikken når vi har informert såpass godt om premissene, tenker jeg at dette ikke er forestillingen for dem, sier produsenten.

Lund konstaterer at han ikke har et ønske om å sjenere, men erkjenner at tematikken i musikalen ikke er helt allmenn.

– Det kommer ikke til å være en tematikk for alle, sier Lund.

