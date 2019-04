GIFTER SEG: Tengku Muhammad Faiz Petra (44) og svenske Sofie Louise Johansson (33) gifter seg 19. april. Foto: Det kongelige hoff i Kelantan

Svenske Sofie Louise (33) gifter seg med malaysisk kronprins

Den 44 år gamle prinsen skal ha møtt svensken på utenlandsstudier. 19. april skal de gifte seg i Malaysia.

Det er det statlige nyhetsbyrået Bernama som har meldt om bryllupet, etter at invitasjonen angivelig har gått viralt i malaysiske sosiale medier.

Kronprinsen i den malaysiske delstaten Kelantan, Tengku Muhammad Faiz Petra, har funnet lykken med svenske Sofie Louise Johansson (33), etter at de skal ha møttes under utenlandsstudier.

– Hans høyhet ønsker bønner fra folket om at ekteskapet vil være problemfritt og at det mottar velsignelse fra Allah frem til Jannah (paradis), sa den kommende ektemannen under en pressekonferanse.

Bryllupet vil være lukket for hoffet og nære venner av kronprinsen. Paret ønsker at bryllupsgavene skal gå til hjelpeorganisasjoner i Kelantan, som er en av Malaysias fattigste delstater.

Faiz Petra ble utnevnt til kronprins i 2010, etter at hans bror inntok rollen som sultan i Kelantan. Broren ble deretter valgt til konge i Malaysia, men abdiserte imidlertid i januar, da han giftet seg med en russisk kvinne. I Malaysia velges en konge hvert femte år mellom ni monarker - fra hver sin delstat.

Flere svenske medier har omtalt det kommende bryllupet, blant annet Aftonbladet. Det finnes imidlertid svært lite informasjon om den kommende bruden.

Det er heller ikke offentliggjort hvor paret først møtte hverandre, men kronprinsen har studert i London og Firenze.

Publisert: 07.04.19 kl. 07:22