Mona Grudt (48) er forlovet: - Jeg er veldig lykkelig

Den tidligere Miss Universe-vinneren ble fridd til av sin islandske kjæreste, Bjørgvin Thorsteinsson (49) på selveste 48-årsdagen.

Det avslører 48-åringen på Instagram med teksten «Han spurte. Jeg svarte JA!». Grudt, som selv har vært redaktør i bryllupsmagasin og nå har sin egen YouTube-kanal om temaet, skal nå selv stille i hvitt. Den kommende bruden avslører imidlertid ikke nærmere detaljer rundt hverken frieri eller bryllup på Instagram.

– Det kom et veldig overraskende frieri da vi var på Britannia i går på bursdagen min. Frokosten på rommet ble litt mer romantisk enn jeg hadde forventet, skriver hun i en tekstmelding til VG.

– Jeg er veldig lykkelig!

Grudt har to tidligere ekteskap bak seg, og tre barn fra sine tidligere forhold. Hun uttalte til Se og Hør i fjor at hun ikke hadde noen planer om et tredje bryllup.

– Bjørgvin og jeg har det veldig fint som samboere. Akkurat nå er vi midt i en byggeprosess som tar mye tid, og vi har ingen konkrete planer om å gifte oss, sa hun den gangen.

Nå blir det imidlertid bryllupsplanlegging på hjemmebane, og ikke for andre par. Grudt og Thorsteinsson ble et par i 2014. Til VG fortalte de kjærlighetshistorien sin for to år siden.

De møttes da Grudt var konferansier til et arrangement med stjernekokken Gordon Ramsey på Scandic Lerkendal i Trondheim. Thorsteinsson var hotelldirektør og arrangør.

– Mona fra Stjørdal har alltid vært uoppnåelig. Jeg har hatt henne og Angelina Jolie som mine stjerner, sa Thorsteinsson den gangen.

Publisert: 07.04.19 kl. 22:31