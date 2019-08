BEVILGER STØTTE: Lady Gaga på en Oscar-lunsj I Beverly Hills 4. februar. Foto: Jordan Strauss / AP

Lady Gaga støtter 160 skoleprosjekter etter masseskytinger

Artisten Lady Gaga donerer midler til 160 klasseromsprosjekter i Dayton, El Paso og Gilroy i kjølvannet av skytemassakrene i USA.

NTB

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I løpet av en knapp uke opplevde USA tre masseskytinger, først da en 19-åring drepte tre og såret 15 under en matfestival i småbyen Gilroy i California i juli, deretter fulgte massakrene i Dayton og El Paso som kostet 31 mennesker livet.

I et innlegg på Facebook skriver stjernen fra filmen «A Star is Born» at hun vil fullfinansiere klasseromsprosjekter i de berørte byene i Ohio, Texas og California gjennom sin egen stiftelse, Born This Way Foundation, i samarbeid med DonorsChoose.org.

Prosjektet omfatter 14 klasserom i Dayton, 125 i El Paso og 23 i Gilroy.

– Hjertet mitt går ut til alle de som ble tatt fra oss for tidlig og til deres familier, deres kjære og lokalsamfunnene som er igjen med sorgen. Alle har rett til lover som skal gjøre at de føler seg trygge i sitt eget lokalsamfunn, skriver Lady Gaga, ifølge CBS.

Ifølge popstjernen vil skolene gjennom opplegget få tilgang på «den støtten de trenger til å inspirere elevene til å samarbeide og bringe drømmene sine til liv».

MINNES OFRENE: Blomster til minne om ofrene i El Paso. I løpet av en knapp uke opplevde USA tre masseskytinger. Foto: AP

Rent praktisk innebærer det prosjekter som gir tilgang på læringsverktøy på følelsesmestring, alderstilpasset litteratur og kreative opplegg, inkludert for fotografering og maling.

Lady Gaga sier at den overordnede hensikten med prosjektene er å «sette din mentale helse først og å følge med på dine kjære».

Publisert: 12.08.19 kl. 06:33