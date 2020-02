VINNERLAGET: Her er teamet som laget storfilmen «1917». Regissør Sam Mendes i midten. Foto: WILL OLIVER/EPA

Storeslem til «1917» under Bafta-utdeling

Krigsfilmen «1917» vant hele syv priser – inkludert beste film – under britenes Bafta-utdeling søndag.

Nå nettopp

Filmen, som tidligere har vunnet to Golden Globes, stakk også av med prisen for mest fremragende britiske film mens Sam Mendes ble hedret som beste regissør og Roger Deakins for sin innsats bak kamera. Filmen vant også beste produksjonsdesign, spesialeffekter og lyd.

VANT: Renée Zellweger fikk prisen beste kvinnelige hovedrolleinnehaver for sin tolkning av Judy Garland i filmen «Judy». Foto: Gareth Cattermole / Getty Images Europe

Beste kvinnelige hovedrolleinnehaver gikk til Renée Zellweger for hennes tolkning av Judy Garland i filmen «Judy» – som handler om den amerikanske skuespilleren med den store stemmen.

Joaquin Phoenix fikk utmerkelsen beste mannlige hovedrolleinnehaver for sin innsats i thrilleren «Joker».

ROYALE: Prins William og hertuginne Kate kastet glans over søndagens BAFTA-utdelinger i Royal Albert Hall i London. Foto: WPA Pool / Getty Images Europe

Beste kvinnelige birolle gikk til Laura Dern i filmen «Marriage story» mens Brad Pitt ble kåret til beste mannlige birolle for sin innsats i «Once Upon a Time ... in Hollywood.»

LADY IN RED: Laura Dern, vinner av beste kvinnelige birolle, med Naomie Harris sittende og Richard E. Grant. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images Europe

Det var sørkoreanske «Parasite», skrevet og regissert av Bong Joon-ho, som vant prisen for beste utenlandske film. Filmen, som handler om en lutfattig familie på fire som får en uventet mulighet til å komme seg oppover i verden, vant også Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes.

Les VGs anmeldelse av filmen her.

Prisen for beste kostymer gikk til «Little women», som VGs anmelder mener er en «glitrende gråtefilm».

Det var julefilmen «Klaus» som ble kåret til årets animasjonsfilm mens «For Sama», som handler om livet i krigsherjede Aleppo i Syria, fikk prisen beste dokumentar.

Publisert: 02.02.20 kl. 23:50

Flere artikler

Fra andre aviser