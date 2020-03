SKULLE TIL NEDERLAND: Ulrikke Brandstorp vant den norske finalen. Nå er Eurovision avlyst. Foto: Hallgeir Vågenes

Eurovision er avlyst

Årets utgave av Eurovision Song Contest er avlyst på grunn av coronaviruset. Ulrikke Brandstorp (24) innrømmer at hun er lei seg.

Oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

– Det er med stor sorg at vi må annonsere at Eurovision Song Contest i Rotterdam er avlyst, skriver European Broadcasting Union på Twitter.

Eurovision Song Contest skulle etter planen skal samle delegasjoner og publikummere fra over 40 land i Nederland 12., 14. og 16. mai (semifinaler og hovedfinale).

I forrige uke uttalte arrangørene at de holdt motet oppe. De opplyste da også om at de parallelt med forberedelsene vurderte alternative gjennomføringsmetoder. Nå er hele festen skrinlagt.

NRK: – Må finne ut hva det betyr

MGP-sjef i NRK Stig Karlsen sier i en pressemelding at det nå er liv og helse som betyr noe, og at det dermed er naturlig å sette Eurovision på vent i denne tiden.

– Nå har vi akkurat blitt kjent med avgjørelsen til EBU, og vi trenger derfor noe tid til å se nærmere på hva det betyr. Dette er naturligvis leit for alle som har gledet seg til Eurovision og ikke minst Ulrikke som var klar for avreise for å representere Norge. Vi vil komme tilbake med informasjon så fort vi har noe å dele, sier Karlsen.

Ulrikke: – Naturligvis lei meg

Årets vinner av den norske Melodi Grand Prix-finalen, Ulrikke Brandstorp, sier i pressemeldingen at hun hadde gledet seg ekstremt til å representere Norge, men at det nå handler om viktigere ting enn musikkonkurransen.

– Jeg har full forståelse for at arrangørene har kommet til denne avgjørelsen, slik at fokuset nå er på å stoppe coronaviruset verden rundt. Jeg er naturligvis også lei meg, men nå må jeg sette meg ned sammen med NRK og finne ut mer om hva dette betyr, sier Ulrikke Brandstorp, som Brandstorp, som i likhet med sin manager sitter i hjemmekarantene etter opphold i utlandet.

Rybak skulle opptre

Ulrikke Brandstorp skulle stille med låten «Attention». Hun var imidlertid ikke den eneste norske artisten som skulle på scenen. Alexander Rybak (33) skulle sammen med flere andre Eurovision-legender opptre i pausen.

– Selv hvis det gjennomføres uten publikum i salen, får Ulrikke og jeg fremdeles synge for 200 millioner mennesker, uttalte en håpefull Rybak til VG torsdag.

les også Glastonbury-festivalen er avlyst: – Er så lei oss

Rybak har imidlertid forståelse for at det nå blir avlyst.

– Som artist føler jeg med Ulrikke og hennes team. Det at jeg ikke får synge i mai, går bra. Jeg har gjort dette sirkuset før. Men Ulrikke var virkelig klar for å erobre Europa, så jeg håper hun ikke mister motet nå og tar med seg all støtten hun har fått denne våren, sier Rybak til VG.

– Samtidig tror jeg vi alle er enig om at forebyggende helsetiltak er viktigere enn store arrangementer nå, legger han til.

– Julaften avlyst

Leder i MGP-klubben Morten Thomassen synes det var en trist nyhet å få.

– Jeg er litt satt ut, men sånn er det bare. Julaften er avlyst i år for oss, sier han til VG.

Han sier at det må nå alle Eurovision-fans tåle.

– Verden er helt crazy for tiden, og vi må sette helsen først.

Thomassen sier han skjønte at det gikk den veien da de valgte å avlyse Fotball-EM.

– Det skulle jo arrangeres en måned etter Eurovision.

Han regner nå med at det blir arrangement i Rotterdam til neste år i stedet.

– Med de samme deltagerne?

– Nei, det går nok ikke. Det er en regel i Eurovision at låtene ikke kan være eldre enn et halvt år gamle, så da er årets bidrag diskvalifisert, sier han.

JUBLET FOR SEIER: Ulrikke Brandstorp vant den norske finalen. Nå skal hun likevel ikke til Rotterdam og den store finalen. Foto: Hallgeir Vågenes

Har forståelse

MGP-entusiast og blogger Anders M. Tangen er ikke overrasket.

– Jeg har lekt med tanken på noen alternativer, men det hadde jo vært vanskelig. Det innebærer frakt av folk på tvers av Europa. Så jeg har forståelse. Det finnes viktigere ting nå enn Eurovision. Men jeg tenker på Ulrikke, på alt trøbbelet hun har hatt underveis i MGP, og at det nå ender ut i dette, sier Tangen til VG.

Sietse Bakker, sjefprodusent for Eurovision Song Contest, har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 18.03.20 kl. 14:28 Oppdatert: 18.03.20 kl. 15:08

Les også

Fra andre aviser