PÅ BESØK: Prinsesse Märtha Louise skal ha dratt på et overraskelsesbesøk til Durek Verrett. Her på vei inn til TV 2 i mai 2019. Foto: Frode Hansen, VG

Durek Verrett: Märtha Louise overrasket meg

Prinsesse Märtha Louise hylles av kjæresten, som forteller at hun fløy til USA for å overraske ham før Norges nye innreiserestriksjoner trer i kraft.

Oppdatert nå nettopp

«Min kjære prinsesse Märtha Louise, dukket opp på døren min uten engang å fortelle meg at hun kom», skriver han i et innlegg på Instagram.

Videre fortsetter han:

«Hun fløy bokstavelig talt jorden rundt for å se meg før landet hennes stengte grensene. Bare for å se meg før før det ikke lenger er mulig, selv om det bare var for to dager. Det var de to beste dagene i meg og familiens liv. Jeg gråt som et barn da hun overrasket meg».

Norge stanser innreise for alle uten norsk statsborgerskap eller gyldig oppholdstillatelse på grunn av corona-utbruddet mandag. USA stoppet innreise for de fleste europeere fredag.

«Jeg vet at denne kvinnen elsker meg like høyt som jeg elsker henne. Handlinger av kjærlighet er mye større enn bare å si det».

Videre skriver at de små tingene også teller.

«Det skader ikke å ta oppvasken, gå ut med søpla eller overraske din kjære med en gave eller gi dem en massasje. Bare gjør noe totalt uventet. Som å ta med deg barna dine til flyplassen og hoppe på flyet, bare for å besøke den du elsker.»

«Elsker deg, min søte, søte Märtha. Du er en utrolig, vakker, mektig og klok kvinne, som gjør meg til en bedre mann. Hopper du, hopper jeg».

I USA er over 3400 personer smittet av coronaviruset, mens 57 mennesker er bekreftet døde. I Norge er over 1250 smittet, mens tre personer har mistet livet.

Publisert: 15.03.20 kl. 23:58 Oppdatert: 16.03.20 kl. 00:39

