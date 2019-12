Inger Lise Rypdal: – Rart å bli 70

Inger Lise Rypdal (70) både trener og spiser sunt for å holde seg i form. Men beskyldningene om ansiktsløftninger avviser hun på det sterkeste.

VG møter henne dagen etter premieren på jubileumsshowet «Inger Lise Rypdal 70 år». Hun er litt sliten, litt utmattet, men glad og fornøyd.

– Det er rart å bli 70 år. Men slik er det vel med hvert tiår man kommer til. Jeg har en video fra da jeg fylte 30 år hvor jeg sa at det var vel «litt mye». I et intervju jeg ga da jeg fylte 50, sa jeg at nå følte jeg meg gammel. Men nå føler jeg meg ikke gammel. Samtidig vet jeg at 70 er et voksent tall. Det stemmer bare ikke med formen.