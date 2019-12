LYS OG VARME: Lommedal kirke skinner av lysene folk har tent til minne for Ari Behn. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Lokalsamfunnet sørger over Ari Behn: – Han var godt likt av alle her

LOMMEDALEN (VG) Ari Behns død preger det lille tettstedet. Nå tenner lokalsamfunnet lys for medlemmet de har mistet.

Det er stille i Lommedalen kirke.

Rolig og lavmælt går de som andre juledag har møtt opp for å tenne et lys til minne om Ari Behn, som i flere år bodde her i Lommedalen i Bærum.

I rommet ovenfor kapellet er det satt frem kaffe, saft, klementiner og julekaker.

Både barn, voksne og eldre har møtt opp. Noen tenner et lys og går igjen. Noen snakker med kriseteamet som er til stede. Noen gråter, noen klemmer.

Da noen ringte menigheten og ba dem om å åpne kirken, bestemte de seg for å gjøre nettopp det.

ÅPNET KIRKEN: Sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen forteller at kirken er åpen for alle som trenger det. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Åpner kirken for alle

– Det er først og fremst et åpent kirkerom, der man kan komme og sitte i stillhet og tenne et lys hvis man ønsker det. Men det er også mulig å snakke med noen hvis man trenger det, sier sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen.

I tillegg til Bærums psykososiale kriseteam er også flere prester på plass i kirken.

– Når noen dør, og kanskje særlig i julen hvor det er kort mellom det som er vondt og det som er godt, har vi mennesker behov for å være sammen. Og her i Lommedalen er kirken et av de stedene vi samles som lokalsamfunn, sier sognepresten.

Hun forteller videre at kirken kommer til å ha åpent så lenge folk har behov for å komme dit.

TENNER LYS: Flere har møtt opp utenfor Lommedalen kirke for å tenne lys for Ari Behn. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Lite lokalsamfunn

I 15-tiden er det ikke lenger plass til flere lange lys i den store globusformede lysekronen ved alteret.

Litt bortenfor, i trappen opp til alteret, har folk tent telys og kubbelys. Noen har allerede brent ut.

Både barn, voksne og eldre har samlet seg i kirken. Noen sitter der i stillhet, andre kommer og tenner et lys, og går igjen.

– Lommedalen er et lite lokalsamfunn, sier sognepresten.

Hun forteller at Ari Behns rolle i dette samfunnet kommer an på hvem man spør.

– For noen var han en venn, for andre var han en nabo. For noen av oss var han en vi møtte på butikken, eller når vi hentet i barnehagen, sier hun.

– Han var et medlem av dette lokalsamfunnet, på samme måte som alle vi andre som bor her er.

VISER KJÆRLIGHET: Naboer har lagt ned blomster og lys utenfor huset til Ari Behn. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Godt likt av alle

Oppe i høyden ligger huset hvor Behn bodde.

Klokken 16 brenner fire lys i kulden utenfor huset. Noen har også lagt ned en bukett roser. Flere har møtt opp for å ta farvel.

– Alle i nærmiljøet likte ham veldig godt, sier Kine Elness.

Hun beskriver Behn som en veldig hyggelig nabo, som alltid smilte, vinket og hilste.

Hun tror hans bortgang vil prege lokalsamfunnet.

– Alle snakker om det, og alle synes det er trist. Det var rett og slett vondt å høre, sier hun.

