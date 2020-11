UTE: Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy røk ut av lørdagens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Marte Bratberg ute av «Skal vi danse»: − Ganske lei meg

Marte Bratberg røk ut av «Skal vi danse» etter lørdagens semifinale. Dermed er Nate Kahungu og Andreas Wahl klar for finale.

Lørdag var det klart for semifinale i «Skal vi danse», og det var Marte Bratberg, Nate Kahungu og Andreas Wahl som kjempet om de to finaleplassene.

De tre kjendisene svingte seg gjennom to danser hver, og etter en jevn semifinale måtte Wahl og Bratberg ut i danseduell.

Til slutt var det klart at Marte Bratberg røk ut av konkurransen, og dermed er Nate Kahungu og Andreas Wahl klar for finale.

– Akkurat nå er jeg ganske lei meg. Ikke at jeg hadde regnet med å komme så langt, men mest for at man er så nære og én uke fra hele opplevelsen, sier Bratberg til VG etter sendingen.

Hun og dansepartneren Benjamin Jayakoddy hadde allerede lagt planer for hva de skulle gjøre dersom de kom til finalen.

VENNER: Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy sier de har blitt gode venner etter å ha tilbrakt nesten fire måneder sammen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Man må jo stille seg inn på det, så det er det som gjør det ekstra tungt, sier Jayakoddy.

Bratberg sier hun er kjempestolt over utviklingen hun har hatt, og at hun ikke kan takke dansepartneren nok.

– Benjamin er en mirakelmann. De som kjenner meg er nok sykt overrasket. Jeg er hun som snubler i trappen, og som klarer å snuble i meg selv – jeg har gått 16 ganger på krykker, sier hun.

– Det har vært en ære å tilbrakt denne høsten med Marte. Vi har jobbet ekstremt hardt, og jeg har hatt det helt fantastisk og kost meg veldig. Jeg er egentlig veldig sur for at hun ikke har en plass i finalen, legger Jayakoddy til.

FINALE: Nate Kahungu og Helene Spilling har tatt seg videre til finalen i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

De sier kommer til å savne og danse samme, men at det å slippe trening også har sine fordeler.

– Beina mine er så vonde at jeg har nesten lyst til å kappe de av. Så sånn sett kan det bli deilig å ikke øve mer, sier Bratberg.

Å få noen timer ekstra på øyet skal også bli deilig, sier hun.

– Også har vi heller ikke hatt tid til å ta en eneste øl, så nå tenker jeg at vi skal drikke litt øl, ler hun.

FULL POTT: Nate Kahungu og dansepartner Helene Spilling kjemper om finaleplass, og fikk 40 poeng for sin jive. Foto: Espen Solli / TV 2

Full pott

Nate Kahungu og Helene Spilling slapp danseduell, og sikret seg derfor en direkteplass i finalen.

– For noen uker siden var jeg ute av konkurransen og nå er jeg i finalen. Det er helt sykt, sa Kahungu.

I semifinalen danset de først jive til A-ha, og imponerte dommerne stort med synkrone bevegelser.

– Det handler om å danse seg inn i finalen, og med denne prestasjonen mener jeg at dere er godt på vei, sa Merete Lingjærde.

De fikk full pott av dommerne på første dans, og 39 poeng for dans nummer to, som var en tango.

IMPONERTE: Nate Kahungu og Helene Spilling imponerte dommerne stort under semifinalen. Foto: Espen Solli / TV 2

Andreas Wahl og dansepartneren Mai Mentzoni var først ut på parketten. Til VG sa Wahl i forkant av sendingen at det skulle bli «hett», ettersom de skulle ta i bruk flammer i opptredenen.

Av dommerne fikk de 32 poeng for sin første dans, og litt blandede tilbakemeldinger.

– Jeg skulle kanskje ønske at du hadde nailet det litt bedre. Litt stumpete start for meg, sa Trine Dehli Cleve.

«STUMPEN START»: Andreas Wahl fikk blandende tilbakemeldinger av dommerne, og 32 poeng for sin samba. Foto: Espen Solli / TV 2

Når det senere i sendingen var duket for tango, var derimot stemningen litt annerledes.

– Nå er du litt der du skal være. Dritbra, sa Egor Filipenko.

De ble belønnet med 39 poeng, noe som betydde mye for en tydelig rørt Wahl.

– Super prestasjon

Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy fikk også blandede tilbakemeldinger.

– Dette bar litt preg at det er semifinale, litt nervøst, sa Dehli Cleve.

– Det er deilig å være litt uenig. Jeg synes du var helt rockestjerne flink, sa Filipenko, og belønnet paret med en tier.

SKRYT: Marte Bratberg fikk skryt av dommerne, som sa at hun har hatt en enorm utvikling de siste ukene. Foto: Espen Solli / TV 2

Og tiere kunne de også ta med seg for sin samba.

– Fysøren som du har vokst og utviklet deg. Det var en super prestasjon, virkelig, sa Lingjærde.

De fikk 35 poeng for slowfox, og 38 poeng for samba.

Ette danseduellen ønsket Cleve og Filipenko å se Bratberg videre, mens Linjgjære og Petterson ville se Wahl videre til finalen.

– Fikk ikke puste

– Jeg skal kose meg med det som eventuelt kan være siste gang, og så skal jeg prøve å ha fokus og gjøre mitt beste for å ta meg videre til finalen, sa Bratberg til VG før kveldens sending.

Da fortalte hun også om hvordan hun brøt sammen under forrige ukes danseprøver.

– Jeg falt ned på parketten og fikk ikke puste.

Wahl fortalte noen timer før sending at han var klar til å «gi alt».

– I kveld skal jeg danse som at det siste jeg gjør. Nå har vi kommet så langt, og jeg veldig lyst til å være blant de to i finalen, sier han.

På grunn av coronasituasjonen ble semifinalen gjennomført litt utenom det vanlige.

– Vi har bestemt oss for å kjøre de to siste «Skal vi danse»-sendingene uten publikum, sier programredaktør Kathrine Haldorsen.

Hun sier at seerne i midlertidig ikke kommer til å merke en særlig forskjell.

– Vi kan love at alle der hjemme også skal få kjenne på intensiteten og dansegleden selv om vi nå ikke kan ha publikum til stede.

Dette var dommerpoengene lørdag kveld:

1. Andreas & Mai – 32 poeng, 39 poeng, totalt 71 poeng

2. Marte & Benjamin – 35 poeng, 38 poeng, totalt 73 poeng

3. Nate & Helene – 40 poeng, 39 poeng, totalt 79 poeng

