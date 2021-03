FESTIVAL: Roskilde regner med at festivalen vil holdes som normalt denne sommeren. Foto: Maria Gosse

Åpner for Roskilde-festival i sommer

Planleggingen av Nord-Europas største festival fortsetter med fornyet intensitet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Den danske regjeringen er klar med sin plan for gjenåpningen av Danmark, skriver Ekstra Bladet tirsdag morgen.

Det er fremdeles uvisst om det er mulig å arrangere større festivaler. Roskilde-festivalens administrerende direktør, Signe Lopdrup, sier til avisen at det likevel er håp for en festivalsommer.

– Selv om den (gjenåpningsplanen, journ.anm.) ikke sier noe om muligheten for store arrangementer, kan vi ikke se det som noe annet enn et uttrykk for at det fremdeles er en tro på at det er mulig å holde en festival i sommer. Hvis ikke, antar jeg at vi ble fortalt at det ikke ville være mulig, sier hun.

Lopdrup sier at planleggingen av festivalen derfor fortsetter med fornyet intensitet.

Roskilde er Nord-Europas største festival og hadde i 2019 rundt 130.000 besøkende.

Lørdag bekreftet Roskilde-festivalens sikkerhetssjef Morten Therkildsen i et intervju med Kulturmonitor at de jobber for å arrangere festivalen til sommeren, men at det blir nødvendig med de såkalte coronapassene.

Coronapass skal vise om man er vaksinert mot coronaviruset eller har testet negativt.

Han sa at planen stadig er at festivalen skal finne sted fra 26. juni, men at den kan bli avkortet i forhold til tidligere år. Arrangøren regner med at mange kjente navn uteblir på grunn av usikkerheten rundt reiser i Europa.

Også her hjemme jobbes det for at festivalsommeren skal reddes.

I begynnelsen av februar møtte de største norske festivalene kulturminister Abid Q. Raja, etter at de hadde samlet sine forslag og krav for å kunne gjennomføre festivalsommeren 2021.

Formålet med møtet var å legge en så god plan som mulig for avviklingen av sommerens festivaler.

– Det var et konstruktivt og godt møte, hvor også Helsedirektoratet og FHI deltok på deler av møtet. Det er ingen tvil om at Abid Raja vil ha mest mulig fart i feltet, selv om han er realistisk med tanke på smittesituasjonen, og at det fortsatt vil være uforutsigbarhet knyttet til den i flere måneder fremover, sa Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører til VG.