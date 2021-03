ÅPEN: En traumatisk hendelse fra fortiden preget Faten Mahdi Al-Hussaini under innspillingen av «Kompani Lauritzen». Foto: Hanna Kristin Hjardar

Faten Mahdi Al-Hussaini om «Kompani Lauritzen»: − Det var meg mot traumene mine

Faten Mahdi Al-Hussaini (26) forteller at hun dro på «Kompani Lauritzen» med et psykisk traume, og at hun gjorde alt hun kunne for å skjule panikkanfall for produksjonen og deltagerne.

Publisert: Nå nettopp

– Det var lange netter og jeg gruet meg til å stå opp, sier hun.

TV-programmet «Kompani Lauritzen» er kjent for å gi deltagerne oppturer, nedturer, mestring og sammenbrudd idet de kjemper mot sin egen mentalitet.

– For meg var «Kompani Lauritzen» eksponeringsterapi for et traume jeg har hatt tidligere. Det var meg mot traumene mine.

På dagtid kjempet hun mot sin egen psyke, og på nettene måtte hun vekke andre deltagerne for å forsikre seg om at hun var trygg, forteller hun.

– Jeg kunne spørre om å bli fulgt til do, eller om noen kunne åpne et vindu. Jeg brydde meg ikke om vinduet, men jeg brydde meg om at noen kunne høre meg hvis det skjedde noe. Jeg måtte vite at jeg ikke var alene.

Militæret er noe av det hun frykter mest i livet.

– Som barn var det dem du stolte på og som beskyttet deg, men etter en hendelse i utlandet flere år senere, har alt med militæret blitt et type traume for meg.

Al-Hussaini, som også har havskrekk, har fått skryt av bekjente for at hun hoppet fra båten og ut i sjøen i første episode.

– Det ser ut som jeg er tøff, men sannheten er at jeg var livredd for befalet, spesielt når de var samlet. Da var det tryggere å hoppe ut i vann enn å være på båten.

TV-AKTUELL: Faten Mahdi Al-Hussaini vant gullruten for «Faten tar valget» som ble sendt i 2017. I 2020 var hun aktuell med debatt- og aktualitetsprogrammet «Chattes». Foto: Matti Bernitz, TV 2

Angret

Det hun i utgangspunktet så på som en gøy utfordring, visste hun kunne bli tøft mentalt.

To uker før avreise til Setnesmoen leir angret hun på at hun takket ja.

Hun forteller om panikkanfall og at hun ble mentalt sliten. Samtidig var hun fast bestemt på å ta et oppgjør med seg selv.

– Traumene har tatt så mange år av livet mitt, og det var på tide å gjøre noe med den. Jeg sa til meg selv at jeg måtte skjerpe meg og at jeg måtte inn.

Anfallene fortsatte inne på leiren, og da prøvde hun sitt beste for å skjule det.

– Jeg ville ikke ha de blikkene, den medlidenheten, eller at noen skulle hjelpe meg fordi de syntes synd på meg. Om jeg gjorde det dårlig, gjorde jeg det uavhengig av hva som foregikk i hjernen.

Al-Hussaini ville ikke at noen skulle syntes synd på henne under «Kompani Laurtizen», og gjorde sitt beste for å skjule at hun hadde det tøft. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Skjønte alvoret

I forbindelse med «Kompani Lauritzen» har deltagere en samtale med psykolog i forkant av innspilling. At det var ting ved innspillingen som kunne trigge Al-Hussaini psykisk, fortalte hun aldri.

Hverken TV 2, produksjonen eller noen av de andre deltagerne visste derfor hva hun gikk gjennom.

Det var ikke før dagen hun reiste hjem at hun fortalte det høyt.

– Jeg snakket med en psykolog i produksjonen og skjønte alvoret da jeg så reaksjonen til psykologen. De følelsene jeg satt med var ikke bare en feighetsfølelse. Det var reelt og det var jævlig.

STOLT: Al-Hussaini reiste på «Kompani Laurtizen» fordi hun ville ta et oppgjør med seg selv og sin psykiske helse. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Ville ikke ha hjelp

Det er viktig for Al-Hussaini å si at hun føler seg godt ivaretatt av TV 2 og produksjonsselskapet, både før, under og etter innspillingen.

– Det var alltid noen som tok vare på oss, og man kunne få psykologhjelp om man ville. Greia var jo at jeg ikke ville ha hjelp.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, sier de er glade for at Al-Hussaini føler seg godt ivaretatt.

– Det er svært viktig for oss at deltagere i våre produksjoner blir godt ivaretatt både i forkant, underveis og i etterkant av TV-innspillingen. I forbindelse med «Kompani Lauritzen» har deltagerne en samtale med psykolog i forkant av innspilling, underveis ved behov, og oppfordres til å benytte seg av tilbudet om oppfølgingssamtale etter at de kommer hjem igjen. Dette tilbudet står også ved lag fram i tid.

Vil være ærlig

Al-Hussaini hadde i utgangspunktet ikke tenkt å åpne seg om hvordan hun egentlig hadde det på «Kompani Lauritzen».

– Men jeg har lyst til å være ærlig, og fortelle reisen min. Vi er jo alle mennesker der inne, og «Kompani» er jo helt jævlig uavhengig om du har traume eller ikke, sier hun og legger til:

– Jeg har lest kommentarfelt etter Vegard fikk et anfall i første episode, og noen beskriver han som dramatisk og sier det er et skuespill. Vi bør heller hylle ham for sårbarheten og ærligheten han viser. Seerne er heldig som får se det. Jeg var ikke tøff nok til å vise meg så sårbar.

Ble deprimert

Uavhengig av hvordan Al-Hussaini gjorde det i konkurransen, følte hun seg som en vinner.

– Jeg var så stolt av meg selv, og jeg hadde vunnet meg selv og mentaliteten min.

Men gleden var kortvarig. Noen uker senere ble hun deprimert.

– Da var jeg mentalt langt nede i en lang periode. Det var ikke bare «Kompani», men også alt annet som skjedde i livet.

På nyåret kom vendepunktet.

– Det er egentlig kjempeteit vendepunkt. Det var corona som skulle til for at jeg skulle forstå verdien av livet.

Da hun og familien fikk påvist coronaviruset, opplevde Al-Hussaini noen av de verste symptomene.

– Den ene natten var jeg sikker på at jeg kom til å dø, og da tenkte jeg «hvis jeg hadde dødd nå, så har jeg egentlig ikke levd». Jeg har brukt livet på traumene, på å være lei meg og hatt det jævlig. Jeg er stolt over det jeg har oppnådd i livet, men selv om jeg har gjort mye har jeg ikke levd.

GLAD: Faten Mahdi Al-Hussaini har det veldig fint i dag, og setter mer pris på hverdagen enn det hun gjorde tidligere. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun forteller at hun er på et veldig fint sted i dag.

– Hva er forskjellen på hvordan du har det i dag og hvordan du hadde det i høst?

– I dag bryr jeg meg om hvordan hverdagen ser ut. Nå vil jeg leve og jeg vil kjenne at jeg lever. Og jeg det bra med meg selv, det er det viktigste.

Hun er forberedt på at traumene alltid vil være en del av henne.

– Men jeg vil ikke la den ta så mye plass i livet mitt. Det er helt greit at den eksisterer og av og til skal den få lov til å gjøre vondt, men jeg personlig gidder ikke synes synd på meg selv lenger.

Selv om «Kompani Lauritzen» var en tøff opplevelse, elsket hun det også.

– Jeg er så takknemlig og glad for at jeg gjorde det.