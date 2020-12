SKILSMISSE: Nå kommer ny sesong av «Hjem til jul», men for hovedrollen Ida Elise Broch har det alltid vært litt savn i julen. Foto: Netflix

Ida Elise Broch om juletiden: − Jeg savner alltid noen på julaften

Nå er det jul igjen, og med det følger andre sesong av «Hjem til jul». Men for Ida Elise Broch har julen alltid ført med seg et snev av tristhet.

– Man prøver desperat å lime alt sammen. Det blir jo litt drama, men det blir sånn desperate forsøk på alt mulig, som er gøy. Det er mye humor i tragedie, sier Ida Elise Broch (33) til VG om den andre sesongen av «Hjem til jul».

Premieresesongen av juleserien ble en braksuksess forrige desember, og nå er det jul igjen.

Broch har hovedrollen i «Hjem til jul» som er Netflix’ første norske originalserie. Netflix har oppgitt at serien var den mest sette på strømmetjenesten i fjor, både totalt og blant TV-serier, av deres norske kunder.

– Andre sesong handler mer om forhold, og ting blir mer komplisert og går litt i oppløsning, sier Broch.

– Fra skilsmissefamilie

I første sesong fulgte vi den single sykepleieren Johanne som etter å ha løyet på seg kjæreste overfor familien dater seg gjennom desember for å finne en mann å ta med hjem til jul.

Men det ble en brå og spennende slutt på første sesong. I siste scene åpnes en dør midt i julemiddagen, men seerne får ikke se hvem som står der.

18. desember kommer svaret.

Men Johanne, spilt av Broch, møter på flere nye utfordringer i den kommende sesongen. Blant annet er det ikke bare fryd og gammen mellom foreldrene hennes. Det blir vanskelig når det egentlig er moren som pleier å lage jul.

– Hva er ditt forhold til jul?

– Julen er litt forskjellig for mange. Det er ikke alle som har en familie for eksempel, eller noen rundt seg. Familie og kjærestegreier blir litt ekstra spisset i en sånn tid, svarer Broch.

Men for henne har julen alltid vært litt spesiell.

– Jeg savner alltid noen på julaften, fordi jeg kommer fra en skilsmissefamilie. Det var alltid småtrist. Jeg kunne ikke ha alle rundt meg. Den er litt lei. Men nå har jeg gått mer over til å kose meg, og jeg liker jula så godt mest på grunn av maten, forklarer hun.

– Gave pakket inn i dritt

– Blir det ikke nært å spille Johanne i denne sesongen da?

– Det er jo det som er gaven pakket inn i dritt. Ting som skjer i livet kan jeg bare takke for, for jeg kan bruke det som skuespiller. Så det føltes nært, fordi jeg vet hva jeg formidler på en måte.

Og det er kanskje derfor hun synes det er ekstra fint å spille sin første hovedrolle i serien «Hjem til jul».

– En tid trodde jeg at jeg kunne redde verden med skuespill, dikt, teater og sånne ting. Jeg var supernaiv. Men jeg har kommet frem til at jeg ikke gjør det, men jeg gjør kanskje verden litt lettere å leve i.

Ida Elise Broch har hovedrollen i «Hjem til jul». Foto: Netflix

Det synes hun er hyggelig.

– Hvert fall i denne tiden når folk sitter hjemme og er alene, sier Broch.

– Og folk trenger litt ekstra varme i julen. Så det er kult å få gi den gaven. Det blir å gi litt selskap, og å minne på hva som er viktig og fint med livet.

Men det er ikke bare familiedrama og ensomhet i «Hjem til jul». Johanne er nemlig en kvinne i begynnelsen av 30-årene som kjenner sterkt på presset om ha med en kjæreste hjem til jul. I første sesong førte det til en skikkelig dating-berg og dalbane.

«Hjem til jul» sesong 2 Netflix-serie i seks deler

Premiere 18. desember

Med: Ida Elise Broch, Edward Schultheiss, Gabrielle Leithaug, Oddgeir Thune, Edward Schultheiss, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Felix Sandman, Stian Blipp, Hermann Sabado og Dagny Norvoll Sandvik

Netflix’ første norske originalserie

Regissert av Per-Olav Sørensen

Manus av Julie Skaufel, Mattis Herman Nyquist, Miriam Larsen, Per-Olav Sørensen Vis mer

Da møtte Johanne 19-årige Jonas. Han spilles av svenske Felix Sandman, kjent fra Per-Olav Sørensens første Netflix-serie, «Quicksand».

Han er også en del av rollebesetningen den kommende sesongen, sammen med et par nye fjes, der i blant artisten Dagny Norvoll Sandvik, Edward Schultheiss og Hermann Sabado.

– Hadde gått mye ledig

Gabrielle Leithaug er også en artist som debuterte som skuespiller i første sesong av «Hjem til jul». Hun synes det er utrolig gøy å få være med videre.

– Jeg elsker å spille skuespill og koser meg veldig, sier hun til VG.

Som artist har det vært en begrensende sommer, egentlig et begrensende år.

ARTIST: Gabrielle Leithaug debuterte som skuespiller med en stor rolle i «Hjem til jul». Foto: Netflix

– Vi skulle jo ha en full sommer med festival, men alle konserter ble kansellert, så jeg prøvde å fylle den sommeren med annet, forteller hun, og legger til:

– Jeg hadde gått mye mer ledig i år hvis det ikke var for innspillingen av «Hjem til jul». Det var et veldig oppsig at det kom inni der, at vi fikk det til.

Nå blir det uansett godt med jul, og er det en som absolutt elsker julen, så er det Leithaug.

– Det er noe jeg har gjort siden jeg var liten, og det at voksne vokser ut av jul gjelder kanskje for noen, men for meg blir det bare sterkere. Jeg begynner å pynte i november og holder det gående, forteller hun.

I år er hun takknemlig for at hun ikke trenger å bli sittende alene hjemme i leiligheten i Oslo. Derfor skal hun kjøre over fjellet til Bergen.

Hun skal hjem til jul.

Publisert: 03.12.20 kl. 21:00

