SLIK VAR DET: Familiebilder på flygelet og juletreet i forgrunnen. Det er klart for julefeiring i 1B. Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Pyntet til jul i Dronningens barndomshjem

LILLEHAMMER (VG) - Nysgjerrig på hvordan Dronningens barndomshjem var pyntet til jul? Da er det bare å kikke inn gjennom vinduene i Tuengen allé 1B på Maihaugen. Der er det dekket til julefest.

– Det hele startet med noen bilder fra juleselskap i Tuengen allé 1B tidlig på 1960-tallet, forteller konservator og ansvarlig for innredning og julepynting i Dronningens barndomshjem som nå står på Maihaugen på Lillehammer, Else Braut til VG.

fullskjerm neste 1941: Her er dronning Sonja, eller Sonja Haraldsen som hun het den gang, 4 år gammel.

For første gang siden dronningens barndomshjem ble flyttet fra Vindern i Oslo i til Lillehammer i 2016, er huset pyntet til jul. Dronningen selv har gått god for at slik var det den gangen hun bodde her - før hun i 1968 ble kronprinsesse av Norge og flyttet til Skaugum.

PYNTER TIL JUL: Slik ble julen feiret i dronningens barndomshjem. Else Braut er konservator og ansvarlig for innredning og julepynting i Tuengen allé 1B som nå står på Maihaugen. Foto: Jørn Pettersen

– Dronningen har vært til god hjelp i vårt arbeid med å pynte stuene til jul og jeg har hatt flere samtaler med henne, sier Else Braut.

HEMMELIG MØTESTED: Tuengen allé 1B var kongen og dronningens hemmelige møtested før de offiesielt ble et par og giftet seg i 1968. Dette bildet er tatt i forbindelse med åpningen av dronningens barndomshjem i 2018 etter at det ble flyttet til Maihaugen. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun viser rundt i husets første etasje. Ute er det vinter og Dronningens barndomshjem er stengt for publikum, men man får med seg det meste ved å kikke inn gjennom vinduene. Det er det mange som gjør på Maihaugen i disse dager.

DEKKET TIL TI: – Vi har lagt mest arbeid i hvordan bordet i spisestuen er pyntet. Vi hadde et godt fotomateriale som viste hvordan bordet så ut på 1960-tallet. Alt er tidsriktig og Dronningen har bekreftet at slik var det, sier Else Braut. Foto: Jørn Pettersen

– Det var nok mer julepynt i stuene enn det vi viser nå. Men mye

er på plass slik det var rundt 1960 da Dronningen og hennes mor,

Dagny Haraldsen pyntet vestkanthuset i Oslo til jul. Det er helt unikt for oss å ha en informant som kan så mye og er så interessert som Dronningen. Hun husker deltaljer og er opptatt av detaljer.

fullskjerm neste MAIHAUGEN: Dronningens barndomshjem er nå en del av utstillingen på Maihaugen på Lillehammer. Nå er det pyntet til jul.

Else Braut går rundt det orginale spisebordet fra 1920-tallet. Det runde bordet er trukket ut og gjort plass til julens gjester. Det er dekket til ti. Sølvbestikk naturligvis, Hadelandsglass og tidsriktig servise.

– Vi har lagt mest arbeid i hvordan bordet i spisestuen er pyntet. Vi hadde et godt fotomateriale som viste hvordan bordet så ut på 1960-tallet. Riktignok har vi ikke det opprinnelige serviset gjenstandene som var i huset på den tiden, men vi har ett som passer. Alt er tidsriktig og Dronningen har bekreftet at slik var det, sier Else Braut.

fullskjerm neste KIKK INN: Tuengen allé 1B på Maihaugen er stengt for vinteren, men museet inviterer publikum til å kikke inn i stuene og der kan man se hvordan Dronningen feiret jul i barndomshjemmet.

De små tyske nissene som konservatoren oppdaget på et av fotografiene, står der de stod mellom borddekorasjone i granbar, de stolte svanene i glass likeså.

Juletreet har en sentral plass i stuen. Riktignok er 2020-utgaven av den kunstige sorten

– Det stod akkurat her, sier Else Braut og fortsetter:

– Her er det elektriske lys fra den gang, norske flagg, glitter, glasskuler, papirkurver og kongler. Noe gammelt og noe nytt, slik det var. Og ikke å forglemme granbaret som dekker til juletrefoten. Slik dronningen fortalte at de gjorde. Under treet er det bare pakkene som mangler, sier Else Braut.

I åpningen mellom stuen og spisestuen henger en rad med norske flagg og en klokke. Tidstypisk naturligvis.

fullskjerm neste 2018: Droning Sonja og Kong Harald åpnet opp barndomshjemmet på Maihaugen for to år siden.

– Denne er morsom, sier Braut og peker på juledekorasjonen som står i peisen.

– Den kom Dronningen på da hun og niesen hennes satt og mimret om julen i Tuengen allé 1B . En skibakke laget av remser av bomull som skulle forestille snø og selvfølgelig nisser. Det var slett ikke uvanlig å lage dekorasjoner med bomull og nisser på den tiden. Denne har vi lagetut fra dronningens beskrivelser. Peisen i seg selv er dessuten helt unik med dens dekorasjonsmaling av Albert Jærn fra 1930-tallet.

BARNEROMMET: Dronning Sonja på sitt gamle barnerom i Tuengen allé 1B som opprinnelig lå på Vindern iu Oslo, men som nå er flyttet og gjenskapt på Maihaugen. Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Og blomstene da - de mange julegledene som fyller opp i vinduskarmene.

– Det var et hjem fylt av blomster - også til jul, sier Braut.

Ingen detaljer er oversett - ved inngangsporten er det pyntet med to julenek, ett på hver side.

– Da jeg gikk gjennom gamle bilder, oppdaget jeg også at familien hadde et julenek ved terrassen, rett utenfor spisestuen. Det måtte vi også ha med, sier Else Braut.

Hun forteller at utstillingen som er en del av flere historiske julepyntede hus på Maihaugen denne julen, står til 20. dag jul.

– Før vi tar den ned, vil vi fotografere og dokumentere julen i Tuengen allé 1B grundig slik at vi kan gjenskape den til neste år og årene deretter, sier Braut.