Albumanmeldelse Bruce Springsteen «Letter to You»: Glory days

Bruce Springsteen gjenfinner seg selv. På flere måter.

ALBUM: ROCK

Bruce Springsteen

«Letter to You»

(Columbia/Sony)

Vi er flere som har drømt om at Bruce og E Street-gjengen en dag skulle lage et album der de stiller seg i et studio og bare spiller. På Springsteens tyvende album gjør de endelig det.

Spillegleden formelig kaster seg ut av høyttalere og hodetelefoner. Så begeistrende entusiastisk tror jeg ikke en studioversjon av Springsteen har vært siden «The Seeger-sessions» (som ble spilt inn på bare tre dager, men over nesten ti år).

71-åringen har innrømmet at alt komposisjonsarbeid stoppet opp for noen år tilbake. Det som satte den kreative kranen i gang igjen var bakgrunnen for «Last Man Standing»; fortellingen om Bruce som nå siste gjenlevende i sitt første band, The Castiles. Også «Ghosts» legger seg rundt samme refleksjon.

Men frafallet av nære venner og kolleger, fra Clarence Clemons i 2011 til George Theiss i 2018, preger «Letter to You» allerede fra det rolige åpningsøyeblikket «One Minute You’re Here». Det er rørende tilbakeblikk, til tider mektig inspirert. Nostalgisk, uten å bli for sentimentalt.

De sentrale grepene som gjør «Letter To You» til noe mer enn for eksempel forrige bandalbum «High Hopes» kommer likevel ikke fra denne gjenfunne raptusen, men fra en svulmende skrivebordsskuff. De heter «Janey Needs a Shooter», «If I was the Priest» og «Song for Orphans». Samtlige er fra starten av karrieren, og har på ulike måter eksistert i offentligheten de siste femti årene.

«Janey» kan lett forveksles med «Jeannie Needs A Shooter» av Warren Zevon. Sistnevnte eksisterer ifølge mytologien fordi Zevon elsket tittelen, men er altså en helt annen låt. Arrangementet er tett på identisk med 70-tallsopptaket de fleste allerede kjenner.

«If I was the Priest» er mer historisk interessant: En av de første låtene vår mann fremførte da han møtte talentspeider John Hammond i sin tid. Her i en kraftigere variant enn Allen Clarke (The Hollies) sin 1974-versjon. På toppen av dette kommer den nydelige, mer Dylan-enn-Dylan-skatten «Song for Orphans».

Til sammen 21 solide minutter, og uten tvil de tre låtene som, sammen med spillegleden, gjør albumet.

De andre låtene legger seg ikke like interessant i øret. Ingen av dem legger seg smertelig feil. Spesielt ikke på tekstsiden. Arrangementene er ekko av gode Springsteen-øyeblikk primært anno lydveggene til Phil Spector. Likevel: Har man aldri hørt på Springsteen før, er definitivt dette ikke stedet å begynne. Det er ekko av en bedre tid, men langt fra like fremoverlent som for eksempel Bob Dylans album av året.

Hovedpersonen selv synger uansett så bra at man skulle trodd han nettopp hadde rundet 30. Ikke minst fordi man her har spilt inn et helt album over fire effektive dager.

For en mann som brukte seks måneder på låten «Born To Run», må man si at enkelte ting faktisk går litt fortere med årene.

Albumet er tilgjengelig fra fredag 23. oktober

Publisert: 20.10.20 kl. 11:02

