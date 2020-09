GIR UT BIOGRAFI: Joachim Førsund (t.v.) har skrevet «Kohts bok» sammen med Christine Koht. Foto: AGNETE BRUN

Christine Koht til Lindmo: Tok ut 70.000 for å kjøpe kokain

Den populære komiker forteller om kokainmisbruket i et intervju med Anne Lindmo.

I intervjuet sier hun at hun ved ett tilfelle tok ut hele 70.000 kroner for å kjøpe kokain. Så ille ble forbruket at kona Pernille Rygg måtte stenge bankkortene hennes, slik at hun ikke fikk kjøpt mer kokain.

Det melder NRK.

Den populære komikeren ga denne ut biografien «Kohts bok», som hun har skrevet i samarbeid med journalist Joachim Førsund, som hun også har laget podkast sammen med.

Tidligere i uken omtalte VG biografien, hvor hun er åpen om å være sykelig manisk og rusmisbruker.

MYE SHOW: Christine Koht ankommer komiprisen i 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Her skriver hun at hun vil fortelle alt, og hun er åpen om både kokain- og pillemisbruk, innleggelse på lukket avdeling, bipolar lidelse, og utroskap.

VG spurte henne i forbindelse med lanseringen om hvor sikker hun er på at det er riktig å dele så mye.

– Sikker kan man aldri være. Men vi har tenkt grundig gjennom det, Pernille og jeg, og vi hadde veldig tillit til Joachim. Og Joachim og jeg er enige om dette, litt journalistisk – det er ikke noen vits i å gjøre sånt som dette hvis det ikke er konkret og direkte. Livet er ikke et foredrag, liksom.

Koht fikk kreftdiagnosen i november 2018. I mai i år fortalte hun at hun har fått prøvesvar som viser at det ikke er spredning av kreften.

Hun skriver om frykten for tilbakefall i boken.

«Jeg tenker sånn hele tiden, egentlig. Selv om jeg er glad og har det fint, så lurer det liksom like bak, hele tiden. Det er et mørkt hull der, som jeg kan falle ned i når som helst», sier hun i boken.

Men ikke bare er livskraften sterk. Ønsket om kjærlighet, er også stort.

«Jeg vil at folk skal elske meg. Jeg vil sette spor. Jeg vil at de skal si, etter at jeg er død, at Christine Koht, hun beveget alle.»

VGs anmelder ga boken terningkast 4.

– Boken skulle handle om alle hemmeligheter i familien og i hennes liv. Og sannelig brettes det ut – i hurtigtogs fart, skriver VGs anmelder Guri Hjeltnes.

Publisert: 24.09.20 kl. 21:15

