Brøt seg inn hos Eminem: – Sa han var der for å drepe ham, sier politiet

Eminem (47) trodde at det var nevøen som sto bak ham i stuen. Han tok helt feil.

Det var 27. april i år at en 27 år gammel mann brøt seg inn i Michigan-huset til den verdenskjente rapperen Marshall Mathers, som går under artistnavnet Eminem.

Inntrengeren skal ha kommet seg forbi sikkerhetsvaktene og tatt seg inn i huset på nattestid mens rapperen lå og sov.

Ifølge rapportene skal Mathers ha våknet av en alarm da mannen knuste et kjøkkenvindu og klatret inn i huset. Og plutselig stod 47-åringen overfor en inntrenger stua.

Rapperen forsto først ikke hva som hadde skjedd, han trodde nemlig at det var hans nevø som sto bak ham i stuen. Men han oppdaget raskt at det var en helt ukjent mann.

Nå er den 27 år gamle mannen tiltalt for innbrudd og ødeleggelse av eiendom, skriver underholdningsnettstedet Page Six.

– Da Mathers spurte ham om hvorfor han var der, fortalte mannen at han var der for å drepe ham, skal politimann Adam Hamstock ha forklart i et retten, ifølge nettstedet.

Eminem selv dukket aldri opp i rettssalen, der dommeren til slutt tok beslutningen om at det var skjellige grunner til å ta saken videre i rettssystemet.

I mai skrev flere internasjonale medier at mannen som begikk innbruddet ikke skal ha ønsket å stjele noe, men at han i hovedsak skal ha ønsket å få et privat møte med Eminem.

Den verdenskjente artisten overrasket stort under årets Oscar-utdeling da han fremførte låta «Lose Yourself» fra filmen «8 Mile». Opptreden fikk stående applaus fra publikum.

Rettssaken er nå satt til å starte 28. september.

