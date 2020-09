48 ÅR SENERE: Gwyneth Paltrow markerte bursdagen sin søndag like naken som da hun kom til verden. Foto: EPA/SKJERMDUMP FRA INSTAGRAM

Gwyneth Paltrow (48) kastet klærne på bursdagen

Gwyneth Paltrow markerte bursdagen på sin egen måte. Blant de mange som gratulerte filmstjernen med dagen, var prinsesse Märtha og kjæresten Durek Verrett.

Nå nettopp

– Gratulerer med dagen, sier de to i en video som også ble publisert på Instagram søndag.

Først på engelsk – og deretter gratulerer prinsesse Märtha Paltrow med dagen på norsk også. Paltrow har selv delt gratulasjonen til sine 7,3 millioner følgere på Instagram.

GRATULERTE MED DAGEN: Prinsesse Märtha og Shaman Durek Foto: Skjermdump

Gwyneth Paltrow takket for alle for hyggelige bursdagshilsener med å legge ut et bilde på Instagram i det man på engelsk kaller «birthday suit» - altså splitter naken.

Bildet har fått oppmerksomhet både i mediene og i familien. USA Today skriver at datteren Apple på 16 kommenterte «MOM» med store bokstaver under bildet, hvorpå moren repliserte med tre lattermilde emojier.

En rekke store, amerikanske kjendiser har også kommentert, som Courteney Cox, Vanessa Hudgens, Ashley Graham og Naomi Campbell.

les også Gwyneth Paltrow hyller kronprinsparets Halloween-bilde

Blant de mange andre som også hadde kommentert bildet var Durek Verrett, også kjent som Shaman Durek.

«Gratulerer med dagen, søster. Jeg skulle ønske jeg kunne feire dagen sammen med dere. Jeg er så glad for at du ble født og jeg har lært så mye av deg», skriver han blant annet.

Både kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha har likt bildet.

FRA DEN RØDE LØPER: Gwyneth Paltrow slik vi kjenner henne fra den røde løperen. Dette bildet er fra utdelingen av Golden Globe Awards 5. januar 2020. Foto: VALERIE MACON / AFP

Paltrow er en god venn av prinsessens Verrett og hun var en av dem som gratulerte paret da forholdet deres ble kjent. Paltrow er kjent fra filmer som Shakespeare in Love», «Sliding Doors», «Avengers: Infinity War», «Iron Man» og «Shallow Hal».

«Fantastisk», skrev hun under bildet Verrett hadde lagt ut av prinsessekjæresten den gangen.

Märtha og Paltrow to møttes i fjor sommer da prinsessen var på ferie i USA.

les også Märtha poserer med Gwyneth Paltrow på ferie

«Din visdom, styrke og varme personlighet kombinert med en fantastisk sans for humor er så inspirerende», skrev prinsesse Märtha Louise etter møtet på sin instagram-konto.

Møtet mellom den norske prinsessen og den Oscar-belønnede filmstjernen fant sted i fasjonable The Hamptons som ligger på USAs østkyst i delstaten New York.

Durek Verrett har på Facebook omtalt Paltrow som «en kvinne som ikke er redd for å dykke inn i dypet av den menneskelige sjelen og spørre «hva mer»», sammen med et bilde av de to.

Publisert: 28.09.20 kl. 12:56