FIKK NEI: Sophie Elise Isachsen søkte om å få registrere «Basic Bitch» som varemerkenavn, men ble nektet. Foto: Frode Hansen

Sophie Elise fikk bitch-nei fra Patentstyret

Sophie Elise Isachsen søkte om varemerkenavnet «Basic Bitch». – Kan ikke registrere varemerket fordi det strider mot moral, skriver Patentstyret i et brev.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sophie Elise Isachsen har søkt om å få registrere «Basic Bitch» som varemerkenavn.

Patentstyret mottok søknaden 7. februar, og 19. februar nektet de registrering av varemerket. Det innebærer at Isachsen ikke kan få eneretten til varemerkenavnet «Basic Bitch», men de kan fortsatt bruke uttrykket som de vil.

I begrunnelsen fra Patentstyret heter det følgende:

«BASIC kan bety blant annet «basis-, grunnleggende» og BITCH er et nedsettende ord som kan bety «tispe, drittkjerring». BASIC BITCH er et slanguttrykk i amerikansk populærkultur som brukes nedsettende for å beskrive kvinner som oppfattes å foretrekke vanlige produkter, trender og/eller musikk.»

Videre står det:

«Vi kan ikke registrere et varemerke som støter an mot folks sedelighetsfølelse eller virker krenkende overfor folks etiske og moralske begreper.»

Deretter vises det til varemerkeloven § 15, første ledd bokstav a, som sier følgende:

«Et varemerke kan ikke registreres hvis det strider mot lov, offentlig orden eller moral.»

I tillegg til Sophie Elise Isachsen står også navnet Sondre Danielsen Røe på søknaden om varemerket «Basic Bitch».

NEKTER: Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret forklarer hvorfor Sophie Elise Isachsens søknad om varemerkeregistrering nektes. Foto: Patentstyret

Patentstyret får inn 70.000 søknader i året om enerettighet til varemerkenavn. Omtrent 80 prosent av disse blir godkjent. Det forteller Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret.

– Bare fem til ti saker blir nektet på grunn av paragrafen som handler om «offentlig moral», sier Bostad.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Sondre Danielsen Røe, men Sophie Elise Isachsen henviste til sin advokat Thomas Kobberdal.

– Vi har så vidt begynt å se på dette, men vi kommer til å vurdere i forhold til andre saker, og så ser vi om det er grunnlag for å påklage vedtaket. Det blir å se på sammenlignbare produkter, og hva annet som har blitt godkjent og ikke. Så fort vi har tatt en vurdering på hva som er praksis, vil vi gi råd til vår klient om saken kan påklages, sier Isachsens advokat, Thomas Kobberdal.

Han påpeker at det er bra Patentstyret gjør sine vurderinger, og at det ikke skal være fritt frem å bruke stigmatiserende uttrykk.

– Men uttrykket «Basic bitch», er kanskje ikke så stigmatiserende. Det kan hende «bitch» har blitt stigmatisert over tid, men det er det kanskje ikke grunnlag for. Det er noe vi vil vurdere.

Søkte om alkohol

Varer og tjenester de søkte om å få registrert under varemerket var spill, klær og alkohol.

– Er det vanlig å søke om alkohol?

– Ja, det er vanlig. Søknaden reflekterer hva man skal bruke det for. Vi er litt usikre på hva de skal ha det til da det kan se ut til at de har søkt feil klasse, men tror det kan være alkoholholdig drikke de mente, sier Bostad.

Han påpeker at dette er ting som avklares før søknaden eventuelt blir registrert.

– Dersom den blir nektet, så er det ikke viktig at det avklares.

Isachsens advokat vil ikke utdype hvorfor det er søkt om alkohol, eller hvorvidt «alkoholholdige drikker» hadde vært mer korrekt, men han sier det noe de vil se videre på.

Isachsen og Røe har ikke svart VGs spørsmål om hvorfor de har søkt om alkohol, eller hva varemerkenavnet var tenkt til.

Kan klage

Selv om Isachsen og Røe nå er nektet registrering, får de tre måneder klagefrist. Saken vil da vurderes på nytt 19. mai, om de velger å sende inn en klage.

– Patentstyret sjekker om det finnes lignende merker fra før, og om det oppfyller lovens krav. Vi har også en bestemmelse som går på stygge ord. Man kan ikke registrerte merker som støter eller virker krenkende, sier Bostad, og legger til:

– Vi nektet for eksempel NRK varemerket: «Jævla homo». Vi mener det er et skjellsord, selv om intensjonen var det motsatte. Vi ser bare på ordene, ikke intensjon.

NRK søkte om å få registrere varemerket «Jævla homo» i anledning Gisle August Gjevestad Agledahls serie med samme navn, men ble nektet. Selv om det er sjelden Patentstyret bruker begrunnelsen om offentlig moral, har det altså hendt før.

Bostad forteller at de også har nektet registrering av bare ordet «bitch» som varemerke.

– Hvorfor mener dere «bitch» strider mot offentlig moral?

– Det kan bety drittkjerring, og det kan oppleves som kvinnenedsettende, sier Bostad.

– Det skal sies at vi ikke kan hindre noen å bruke det begrepet. Hun kan bruke navnet som et varemerke som heter basic bitch, men hun får per nå ikke enerett på varemerket, avslutter Bostad.