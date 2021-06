ÅPNER PENGESEKKEN: Nok en gang åpner kulturminister Abid Q. Raja pengesekken for å stimulere til kulturell aktivitet under pandemien. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fikk inn søknader på 935 millioner

1402 søkere ber om 935 millioner kroner i Regjeringens stimuleringsordning for perioden 1. juli til 31.oktober. Og nå lover kulturministeren raskere saksbehandling.

Av Stein Østbø

– Kulturrådet skal nå umiddelbart i gang med søknadsbehandlingen, slik at alle som har søkt, skal få så raskt svar som mulig. Kulturrådet prioriterer søknadsbehandlingen slik at flest mulig får svar før arrangementet skal finne sted. Dette vil bidra til å øke forutsigbarheten for kultursektoren, og det vet jeg er viktig for mange kulturaktører, presiserer kulturminister Abid Q. Raja, som åpenbart har fått med seg kritikken mot Kulturrådet for sen saksbehandling.

Litt malurt har Raja likevel i begeret; det er ikke alle som får positivt svar på søknadene sine denne gangen heller.

– Jeg må minne om at stimuleringsordningen ikke er en rettighetsbasert ordning, og at Kulturrådet faktisk må prioritere mellom søknadene. Det ble i fjor gitt avslag på søknader på rundt 200 millioner fordi flere ikke oppfylte vilkårene, også i år har søknader på rundt 400 millioner til sammen fått avslag. Derfor vil flere få avslag også nå, men det vil også være svært mange som vil få innvilgelse, sier statsråden til VG.

Hittil i år har han satt av 1, 125 milliarder kroner til stimuleringsordningen.

– I tillegg er det midler som ikke er fordelt mellom kompensasjons- og stimuleringsordningene, som jeg har avventet fordelingen av til vi har bedre grunnlag for å vurdere behovet, sier Raja.

Til kompensasjonsordningen er det hittil avsatt 544 millioner kroner.

– I tillegg er det 400 millioner som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett for september-oktober som pr nå ikke er fordelt på stiumlerings- og kompensasjonsordningen ennå, sier Abid Q. Raja.

I 2020 ble det søkt om 862 millioner kroner i stimuleringsordningen, og 670 millioner kroner ble bevilget