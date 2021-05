Italias Måneskin vant Eurovision: Norge på 18. plass

ROTTERDAM/OSLO (VG) Måneskin med «Zitti E Buoni» fra Italia stakk av med flest poeng etter at folkestemmene var telt opp.

Det italienske bidraget ble på forhånd stemplet som en favoritt av mange. Måneskin med «Zitti E Buoni», som kan oversettes til noe sånt som «Hold kjeft og oppfør deg», landet på 524 poeng.

Da det sto mellom dem og Sveits helt til slutt, rant tårene hos det italiske bandet.

Da fagjuryens poeng var delt ut, var det Sveits som ledet konkurransen. De sanket inn hele 267 poeng. Men det holdt ikke til seier da folkestemmene kom inn.

Norges eget bidrag med «Fallen Angel» av artisten TIX fikk til sammen 75 poeng, hvor 60 poeng var fra folkestemmene og ti var fra fagjuryene.

– Om jeg er skuffet nei! Nei, nei, sier Andreas Haukeland til NRK etter at det hele var avgjort, før han mistet forbindelsen.

Storbritannia endte nederst – med null poeng.

Se hele resultatlisten her:

Slik ble resultatlisten Italia: 524 poeng Frankrike: 499 poeng Sveits: 432 poeng Island: 378 poeng Ukraina: 364 poeng Finland: 301 poeng Malta: 255 poeng Litauen: 220 poeng Russland: 204 poeng Hellas: 170 poeng Bulgaria: 170 poeng Portugal: 153 poeng Moldova: 115 poeng Sverige: 109 poeng Serbia: 102 poeng Kypros: 94 poeng Israel: 93 poeng Norge: 75 poeng Belgia: 74 poeng Aserbajdsjan: 65 poeng Albania: 57 poeng San Marino: 50 poeng Nederland: 11 poeng Spania: 6 poeng Tyskland: 3 poeng Storbritannia: 0 poeng Vis mer

Norges 18. plass er den svakeste plasseringen på resultatlisten siden Eurovision-finalen i Baku i 2012, da artisten Tooji endte på sisteplass med låten «Stay».

Siden den gang har Norge vært blant topp ti i finalen, med to unntak: I 2018 kom Alexander Rybak på 15. plass med låten «That’s how your write a song», og i 2016 klarte ikke Norge å kvalifisere seg til finalen med låten «Icebreaker» av Agnete Johnsen.

Fjorårets Eurovision-finale ble avlyst på grunn av coronapandemien.

Norge ga 12 poeng til Malta

Den norske fagjuryen ga Maltas Destiny med sangen «Je me casse», den gjeve 12-poengeren.

VG anmeldte sangene løpende gjennom konkurransen. Dommen kan du lese her.

– Riffbasert rock har sjelden vært bedre i denne konkurransen, skrev VGs anmelder Tor Martin Bøe om det italienske bidraget.

Det var bare Frankrike som fikk terningkast seks av VGs anmelder.

Italias manager til VG: – Damiano tok ikke dop

Det er ikke bare seieren som har gitt italienerne oppmerksomhet på sosiale medier.

I et klipp fra sendingen, mens programlederne leser opp poengsummene, ser det tilsynelatende ut som at vokalist Damiano David tar narkotika fra bordet han sitter ved.

SE VIDEO: Slik svarte bandmedlemmet:

Til VG sier Italias manager at det ikke var snakk om narkotika, men at David plukket opp glasskår etter at et bandmedlem knuste et glass.

– Som nevnt på pressekonferansen, ble et glass knust i green room av Thomas – og Damiano tar ikke dop, skriver manageren i en tekstmelding til VG.