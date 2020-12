GJENFORENT: Etter en periode med uvennskap, ble Per Heimly og Ari Behn for alvor gjenforent i offentligheten da de laget TV-serien «Ari og Per» sammen i 2011. Foto: Krister Sørbø

Slik minnes han bestevennen Ari ett år etter

«Kjære Ari! Nå er det ett år siden du valgte å gå inn i en annen dimensjon, ett år siden den verste dagen i livet mitt og ett år siden Norge stoppet opp».

Det skriver Per Heimly - en av Ari Behns beste venner på Facebook fredag - nøyaktig ett år etter at Ari Behn tok sitt eget liv.

– Jeg har tenkt på deg hver dag og felt masse tårer, for plutselig kommer sorgen over meg som et spett i panna, skriver Heimly videre.

Han og Ari Behn var venner i en årrekke, blant annet var de begge en del av av gjengen «Den nye vinen» som hadde sitt tilholdsted på Theatercaféen. Tidlig på 2000-tallet solgte Per Heimly flere bilder av Ari Behn til Se og Hør – og det førte dem inn i en periode med uvennskap. Men noen år senere var de igjen gode venner – og ble for alvor gjenforent i offentligheten da de laget TV-serien «Ari og Per» sammen i 2011.

Heimly har hyllet Ari Behn flere ganger det siste året. Ikke bare i minneordene som han publiserte i dagene etter at Behn tok sitt eget liv, men også i forbindelse med hans fødselsdag. Da skrev han følgende hyllest på Instagram under et bilde av seg og Ari:

«Du var liksom aldri særlig flink til å feire dine egne bursdager, du var mere opptatt av å feire alle andre. Går ikke en dag uten at du er med meg. Savner deg veldig, kjære blodsbror...».

Fredag skriver Per Heimly på Facebook at han fortsatt ikke fatter at bestevennen er borte: «Mang en gang har jeg vært på nippet til å ringe deg, for å dele ideer og spørre deg om råd. Men jeg føler du er med meg hele tiden, i mine drømmer og i mine gjerninger. Jeg har laget et rom til deg i mitt hjerte, hvor du alltid vil bo.

RIP min Blodsbror Ari Behn».

Per Heimly er inneforestått med at VG siterer fra hans innlegg på facebook. Men han ønsker ikke å si noe mer utover det.