Isabel Raad vurderer å forlenge Dubai-opphold: − Om folk reagerer, forstår jeg det

I en podkast snakker Isabel Raad om reisen til Dubai og kritikken på sosiale medier.

– Jeg vet at jeg ikke smitter noen, jeg vet at jeg ikke bærer på viruset. Men jeg føler det er mer riktig å forlenge oppholdet, sier Isabel Raad (26) i podkasten «Suzy & Konny».

Podkasten har hun med kusinen Golnaz Khalil. Khalil er i Norge, mens Raad er i Dubai når podkasten spilles inn. Store deler av podkast-episoden går til å snakke om influencerens Dubai-opphold.

På Raads Instagramkonto ser det ut til at hun dro til Dubai like før nyttårsaften.

Hun sier i podkasten at hun får laget bedre innhold til plattformene sine fra Dubai enn i Norge.

– Kanskje reist litt mye

Under regjeringens pressekonferanse søndag kom det ytterligere coronatiltak. Det kom en rekke påbud og forbud, men også anbefalinger og frarådinger. Blant annet frarådet regjeringen alle unødvendige reiser i inn- og utland.

I løpet av coronapandemien har Raad hatt flere reiser til Dubai. Det har høstet kritikk, og hun har flere ganger tatt til orde for hvordan det har stormet rundt henne på både Instagram, Yotube og i podkast.

Raad er aktuell i kommende sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», i tillegg har hun nylig avslørt at hun er i Dubai med en mann hun har begynt å date.

På bakgrunn av dette, samt kritikken rundt reisen, har VG en rekke ganger denne uken forsøkt å komme i kontakt med Isabel Raad, uten hell.

VG vet ikke bakgrunnen for Raads Dubai-opphold, eller hva hun gjør der, annet enn hva man kan se på sosiale medier.

Nå snakker hun likevel om både reisen, mannen og kritikken i podkasten.

– Telefonen min ble bombardert for å si det mildt. Jeg liker ikke svare pressen på sånt, for de vrir og vender på alt. Derfor vil jeg heller snakke om det her. Er veldig veldig happy, det kan jeg si, sier hun om den nye romansen i episoden.

I tillegg forteller hun om reisekritikken.

– Jeg vet ikke om det her egentlig høres «fucka» ut for folk som hører på, og om folk egentlig forstår tankegangen. Jeg føler man kan velge litt hvor man vil leve livet sitt akkurat nå. Jeg skjønner dette med å fly frem og tilbake, og jeg har kanskje reist litt mye i det siste, sier hun.

Vurderer å forlenge oppholdet

Selv synes hun er det virker mer riktig å leie en leilighet i Dubai og bli der over en periode, i stedet for å fly frem og tilbake.

Raad sier hun forstår at det kan være problematisk, men hun er ikke helt enig i at hun bidrar til smitte, i og med at hun selv mener hun følger alle regler og tiltak.

Men om hun forlenger oppholdet, det blir hun nødt til å vurdere litt, sier hun videre.

Til bildet av henne i Dubai på Instagram der hun skriver «Happy New Years» er det nesten 400 kommentarer, noen av dem kritiske. Blant annet har Mads Hansen kommentert bildet, noe Raad så vidt snakker om i episoden.

«Godt nyttår! Vi andre bare følger retningslinjene her hjemme så lenge, vi», skriver Hansen.

Kommentaren høstet 3260 likerklikk, men noen kom også Raad til forsvar. Hun svarer på kommentaren med følgende:

«Dette er hverken mobbing eller uthenging. Det går helt fint at du mener det du mener, og det respekter jeg.»

Det samme sier hun også i podkasten om kritikken generelt.

– Her i Dubai er det veldig mye strengere tiltak enn det det er hjemme uansett, selv om man kan leve, men alt av corona-restriksjoner blir veldig fulgt opp her nede. Jeg bare kjenner at jeg ikke trenger å forklare meg igjen, eller forsvare igjen. Om folk reagerer, forstår jeg det. Men jeg føler ikke for å forsvare meg igjen, sier hun.

– Følger alle regler

Hun sier også at hun er takknemlig for støtten hun får, og at det ikke bare er kritikk. I tillegg påpeker hun at hun er nøye med smitteverntiltak der hun er.

Influenceren sier at hun sover godt med å vite at hun testet seg før avreise. I tillegg bruker hun stadig munnbind og antibac, forteller hun i episoden.

Fra 1. august innførte Emiratiske myndigheter påbud om å fremlegge helseattest som viser negativ covid-19-test ved innreise til De forente arabiske emirater. Og for å reise ut av Dubai krever blant annet flyselskapet Emirates at man må fremlegge en negativ covid-19-test.

VG har sendt Raad en rekke spørsmål om reisen, men hun har ikke svart. Hvorfor hun velger å reise når myndighetene fraråder dette, var ett av spørsmålene.

I tillegg spurte VG om hva hun tenker om kritikken og hva hun tenker om rollen som forbilde under en pandemi. Mye av dette kommenterer hun i egen podkast, men ikke overfor VG.

Ifølge VGs coronaspesial har 21.642 mennesker blitt registrert coronasmittet i De forente arabiske emirater de siste 14. dagene. Per 100.000 innbygger har smittetallet vært på 218,8 de siste fjorten dagene.

Norge har de siste 14. dagene hatt 7512 registrerte coronasmittede, og 140 registrerte smittede per 100.000 innbyggere.