SKUESPILLERVETERAN: Jorunn Kjellsby, her under lanseringen av filmen «Regnskap» i 2009. Foto: Knut Falch / NTB

Jorunn Kjellsby ble svindlet: − Føler sjokk og vantro

Skuespiller Jorunn Kjellsby (77) ble utsatt for grovt bedrageri av et menneske hun hadde full tillit til.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er ikke sint, jeg er rett og slett forferdelig skuffet og såret. At et så snilt menneske kunne gjøre noe sånt, jeg som har vært så ødelagt fysisk. Det forstår jeg ikke, sier Kjellsby til VG.

Vedkommende hun snakker om, ble nylig dømt til fengsel i Oslo tingrett. Retten har fastslått at mannen over en toårsperiode, fra 2018–2020, svindlet Kjellsby for 100.000 kroner – ved å bruke hennes bankkort.

Mannen, som er i 60-årene, fikk dommen forkynt 3. mai. Han må sone 18 dager bak murene. Forsvarer Frode Sulland opplyser til VG at dommen ikke blir anket.

– Min klient har erkjent og angrer veldig. Han beklager det han har gjort, sier Sulland.

Retten mener bedrageriet er grovt, blant annet fordi det er begått ved flere anledninger og over lengre tid. I tillegg har retten lagt vekt på tillitsbruddet overfor fornærmede.

TEATERSTJERNE: Jorunn Kjellsby, her under et intervju med VG da hun gikk av med pensjon fra Det Norske Teatret i 2014. Foto: Terje Bringedal, VG

Nå står Jorunn Kjellsby frem med sin historie i håp om å hjelpe andre.

– For meg er det helt uforståelig at dette kunne skje. Vi snakker om et menneske som har gledet meg så veldig. Det er slemt. Grusomt, sier den folkekjære skuespilleren, kjent fra en rekke teateroppsetninger, filmer og TV-serier.

Etter at Kjellsby pensjonerte seg fra teaterscenen for fem år siden, har helsen skrantet veldig. De siste årene har hun blitt svært redusert på grunn av en rekke brudd i ankler, knær og lår.

– Jeg er benskjør, og nå har jeg falt og brukket overarmen også. Denne svindelsaken er bare enda en trøkk etter fem vanskelige år, forteller Kjellsby.

Fakta: Jorunn Kjellsby (77) Har jobbet for Oslo Nye Teater (1968-1970), Fjernsynsteatret (1973-1977) og Det Norske Teatret (fra 1977 og frem til hun gikk av med pensjon i 2014.

Har senere spilt flere roller som frilanser.

Kjent fra oppsetninger som «Katt på hett blikktak» og «Angsten eter sjela».

Har også spilt i en lang rekke filmer, deriblant «En ganske snill mann», «Hjemsøkt» og samtlige av Wam og Vennerød-filmene fra 1976 til 1992.

TV-seerne kjenner henne fra serier som «Jul i Blåfjell», «Sejer – Djevelen holder lyset» ,«Himmelblå», «Hvaler» og «Fleksnes».

Er belønnet med Kritikerprisen for teater (1991) og Æres-Amanda (2006).

Utnevnt til æresmedlem i Norsk Skuespillerforbund i 2016, for livslang innsats innen skuespill.

Bor i Oslo. Er skilt, har to døtre. Vis mer

Hun kom i kontakt med den nå dømte mannen i 2016 og skal fra bekjente ha fått råd om at han kunne hjelpe henne med innkjøp.

– Det er ikke så lett å få hjelp i dag, så jeg gjorde noe dumt – jeg stolte på ham.

Kjellsby forklarer at hun raskt ble avhengig av denne personen. Og hun ga ham bankkortet sitt for at han skulle gjøre nødvendige ærend for henne.

– Jeg trodde han var en venn som hjalp meg. Han vasket kjøleskapet og passet på at jeg hadde riktig mat, gikk på apoteket og kjøpte til og med sokker for meg.

Til tross for at mannen nå er dømt, har Kjellsby blandede følelser.

– Noen ganger føler jeg meg dum som et naut, men samtidig vet jeg at jeg er et høyst oppegående menneske. Det er ikke noe galt med meg. Likevel tenkte jeg noen ganger under rettsprosessen at det kanskje var jeg som sviktet ham. Tenk noe så rart og underlig, men disse menneskene er så smarte.

PÅ FILMFESTIVALEN I BERLIN: F.v.: Jannike Kruse, Stellan Skarsgård og Jorunn Kjellsby stilte med filmen «En Ganske Snill Mann». Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / Reuters

Kjellsby hevder hun også frivillig har betalt mannen enkelte summer underveis for å belønne ham for arbeidet. Nå er han pålagt å betale tilbake de 100.000 kronene han tok uten hennes viten.

Men pengetapet er én ting. Kjellsby kjenner i tillegg på stor sorg over å ha bli sviktet.

– Jeg føler sjokk og vantro. Før dette kom for en dag, gledet jeg meg alltid til han skulle komme. Da jeg fikk høre om dette, nektet jeg først å tro det. Men så begynte jeg å gruble over ting han hadde sagt og gjort.

Nå håper Kjellsby at andre i samme situasjon skal få hjelp ved å vite at de ikke er alene.

– Vi er jo så mange, mange som opplever dette. Hadde det ikke vært for mine to døtre, er det ikke sikkert denne saken hadde blitt politianmeldt.Jeg tror at mange ofre kvier seg for å anmelde, sier Kjellesby, som er lettet over rettens konklusjon.

1994: Jorunn Kjellsby og Harald Heide-Steen jr. i «Dobbelt sats og freske fraspark» på Det Norske Teatret. Foto: Terje Bendiksby

Svindelen ble oppdaget da Kjellsbys døtre studerte hennes kontoutskrifter.

– Det skulle ikke gå an, det jeg er blitt utsatt for. Jeg har selv alltid vært flink med penger. Underveis hadde jeg ingen anelse.

Kjellsby, som fikk overrakt æresprisen under Amanda-utdelingen i 2006, er glad for at hun er utstyrt med godt humør.

– Men alt sammen tærer på, sier 77-åringen, som for tiden befinner seg på et opptreningssenter.

Der oppstår det morsomme episoder, betror hun.

– En lege fikk sjokk og sa: «Er det deg?» Han hadde sett meg i «Sejer – Djevelen holder lyset» da han var 12 år, og nå så han vettskremt på meg, humrer Kjellsby.

– Men vet du hvor sykepleierne som steller meg kjenner meg best igjen fra? Jo det er fra «Jul i Blåfjell», sier hun om barne-TV-serien fra 1999.

BARNE-TV: Jorunn Kjellsby som Tistel i «Jul i Blåfjell» for 22 år siden. Foto: NRK

Sist Kjellsby var å se på skjermen, var i 2018, i «Epleslang».

– Nå er jeg en av pasientene jeg spilte i «Epleslang», fleiper hun.

– Får vi se deg på TV igjen?

– Det var noen som ringte meg i går angående en liten rolle. Vi får se hva fremtiden bringer. Jeg er jo 77 år.

