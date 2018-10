FÅR BOT: Forbrukertilsynet har fattet vedtak om at Anna Rasmussen må betale boten på 100.000 kroner for å ha arrangert konkurranser uten å dele ut premiene som ble beskrevet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Opprettholder blogger-bot på 100.000 kroner

Forbrukertilsynet avviser Anna Rasmussen ønske om å redusere boten til 15.000 kroner.

Publisert: 11.10.18 12:27

I slutten av august fikk blogger Anna Rasmussen, tidligere kjent som «Mamma til Michelle», et brev fra Forbrukertilsynet med varsel om at hun er ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner .

Bloggeren skal ha arrangert flere konkurranser på sin Facebook-side i vår uten å trekke en vinner. Dette er brudd på markedsføringsloven paragraf 6 om ulovlig handelspraksis, og bakgrunnen for overtredelsegebyret.

I sitt svarbrev skrev Rasmussen at hun ønsket å få boten redusert til 15.000 kroner, da hun mente gebyrets størrelse ikke samsvarer med lovbruddet eller de fordelene selskapet skal ha fått.

Det skriver Dagens Næringsliv , som først meldte at Forbrukertilsynet har sett bort fra dette.

– Delte ut premier for sent

Ved fastsettelsen av overtredelsesgebyrets størrelse er det blant annet lagt vekt på at Rasmussens selskap har utsatt et betydelig antall forbrukere for villedning, skriver Forbrukertilsynet i sitt vedtak 8. oktober, som VG har fått tilgang til.

De viser til at bloggen har vært en av landets mest leste i flere år, og at Facebook-siden har i overkant av 130.000 likerklikk.

Etter at tilsynet tok opp saken i midten av juni, ble vinnere trukket og premier utdelt. Dette er uansett for sent for en konkurransene som ble arrangert i vår, mener tilsynet.

– Vi finner det overveiende sannsynlig at det var brevet fra Forbrukertilsynet som gjorde at premiene fra samtlige av konkurransene ble delt ut, heter det i vedtaket.

«Systematiske brudd»

I vedtaket slår tilsynet fast at saken gjelder «systematiske brudd på forskrift om urimelig handelspraksis».

– Med sine rundt 120.000–130.000 følgere har selskapet utsatt et betydelig antall forbrukere for den villedende handelspraksisen. Selskapet har videre utnyttet forbrukernes ønske om å vinne premier til å spre ytterligere markedsføring gjennom å legge inn annonselenker til ulike produkter i kommentarfeltene til de aktuelle konkurransene, skriver Forbrukertilsynet.

Rasmussen har ikke besvart VGs henvendelse torsdag. Til Dagens Næringsliv har Rasmussen avslått å kommentere.