EKTEPAR: Bob Saget (62) og Kelly Rizzo (38) har giftet seg. Her fra en filmfestival i april. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Under samme tak»-stjernen giftet seg

RAMPELYS 2018-10-30T18:21:00Z

Bob Saget (62) og den 23 år yngre kjæresten Kelly Rizzo sa ja til hverandre søndag.

Publisert: 30.10.18 19:21

Søndag fikk Hollywood et nytt ektepar. Bob Saget og hans 38 år gamle kjæreste Kelly Rizzo giftet seg i idylliske omgivelser på et luksushotell i Santa Monica, California.

Bruddet hadde på seg en figurnær, brodert kjole, og paret delte begge bilder fra den store dagen i sosiale medier.

– Ok, så vi gjorde det. Og dæven, vi er glade, skriver Saget under bildet på sin Instagram-profil.

– Bob Saget og jeg kledde oss ut som brud og brudgom til halloween, skrev Rizzo spøkefullt på sin profil.

– Men seriøst, beste dagen i mitt liv, fortsetter hun.

Paret forlovet seg i november i fjor. Saget har i et intervju med E! fortalt at han gikk ned på kne etter at paret hadde sett på «Stranger Things».

Den amerikanske skuespilleren ble verdenskjent for rollen som Danny Tanner i TV-serien «Under samme tak», komiserien som gikk på TV fra 1987 til 1995. Han har siden hatt flere filmroller og vært vert for «Americas Funniest Home Videos».

Det blir det andre ekteskapet i rekken for Saget. Han var fra 1982 gift med ungdomskjæresten Sherri Kramer, men de to gikk hver til sitt i 1997. Sammen har de tre barn.

I fjor kom serien «Fortsatt under samme tak», hvor Bob Saget var tilbake i familien Tanner. Serien fikk en lunken toer fra VGs anmelder .