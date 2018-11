LANGET UT: Kim Kardashian var ikke spesielt blid da hun forsøkte å etterligne Pamela Anderson på en Halloweenfest nylig. Dette bildet ble tatt i mai. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kalte vennene «tilbakestående» – nå ber Kim Kardashian om unnskyldning

Realitystjernen reagerte med avsky på Halloweenfest. Etterpå måtte hun beklage ordbruken.

Den amerikanske TV-personligheten Kim Kardashian West (38) har bedt sine venner om unnskyldning etter å ha kalt dem «tilbakestående» i en video hun delte på sosiale medier torsdag. Realitystjernen feiret halloween hos halvsøsteren Kendall Jenner (22) da hun plutselig fyrte løs, skriver flere amerikanske medier, deriblant People.

Bakgrunnen for den dårlige stemningen mellom Kardashian og de andre feststemte gjestene var at 38-åringen kom til festen utkledd som Pamela Anderson (51). Ved sin side hadde hun kompisen Jonathan Cheban, som – selvsagt – hadde kledd seg ut som Pamelas eksmann, Tommy Lee (56).

Problemet var at ingen, bortsett fra Kylie Jenner (21), skjønte hvem de prøvde å forestille. Det fikk Kardashian til å fyre løs på sin Instastory.

– Ok folkens. Vi er Pamela Anderson og Tommy Lee. Ingen skjønner hvem vi prøver å være! Disse folkene er bare så unge. Trist, sa hun i en video hun la ut på sosiale medier, før hun senere brukte ord som «tilbakestående» for å beskrive det som skjedde.

Ordbruken skal ha ført til at flere av hennes følgere reagerte kraftig. Senere fjernet hun videoene, og så seg nødt til å beklage opptrinnet.

– Jeg vil beklage det jeg sa i mine siste videoposter. Det er upassende og ufølsomt overfor dem som har spesielle behov. Jeg prøver å lære av mine feil, og dette er én av de tingene jeg vil ta lærdom av. Jeg håper alle skjønner at jeg alltid har edle hensikter, og at jeg i dette tilfellet gjorde en feil. Unnskyld, sier hun i en uttalelse til E! News.

Det har vært en tung uke for Kim Kardashian. Tidligere denne uken ble det kjent at hennes gode venn og fotograf, Marcus Hyde, skal ha blitt alvorlig skadet i en bilulykke , etter å ha mistet kontrollen på bilen sin og havnet i grøften under en kjøretur i Malibu i California.

«Jeg prøver å finne det perfekte bildet, men de ønsker jeg ikke å dele. De skulle vi jo spare til boken vår. Du er omgitt av engler, og jeg ber så hardt for deg. Vær så snill, vær ok. Og vær så snill, kom tilbake» , skrev reality-profilen nylig på Twitter.