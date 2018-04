FIKK BABY: Odd Magnus og Tinashe Williamson er over seg av glede etter å ha blitt foreldre for første gang. Foto: Trond Solberg

Odd Magnus og Tinashe Williamson fikk en datter

Det profilerte paret ble foreldre på tirsdag, og er bergtatt av familiens nye tilskudd.

Skuespiller Odd Magnus Williamson og kona Tinashe Williamson har fått en liten datter. Det avslører Tinashe på sin egen Instagram.

«Ok, da så det kanskje ikke helt sånn ut, MEN i går kom vår nydelige datter til verden med planlagt keisersnitt. Vi er veldig forelsket», skriver Tinashe under et humoristisk bilde av seg selv som føder på det som ser ut til å være utestedet Angst i Oslo - med mannen Odd Magnus i bakgrunnen som tar seg en øl i baren.

Til VG legger de nybakte foreldrene ikke skjul på at det siste døgnet har vært helt enestående.

– Vi er sykt forelsket og bare koser oss, skiver en glad Tinashe i en sms til VG.

Så sent som i slutten av mars fortalte Odd Magnus Williamson til VG at han gledet seg til å bli pappa. Selv om han også så noen bakdeler med en liten baby i hus.

– Jeg gruer meg mest til mangel på nattesøvn. Jeg er dårlig på lite søvn. Ekstremt dårlig på lite søvn, blir sutrete og sur. Det er det jeg ser minst frem til ved det, sa han da.

Skuespiller og modell Tinashe og Odda , som han populært kalles, giftet seg i 2015, nettopp på utestedet Angst.

Og på bloggen til venninnen og tidligere Costume-redaktør Vanessa Rudjord avslørte Tinashe hvordan frieriet skjedde - med et rebusløp i Oslo sentrum.

Odda tok henne nemlig med til forskjellige steder som betyr noe for dem, som det første stedet de møttes og det første stedet de drakk kaffe sammen.

– Rebusløpet endte med at han gjenskapte den verste daten jeg noensinne har vært på (vi har ledd mye av den). Og så fridde han. Helt fantastisk. Romantisk, kokko og perfekt. Litt sånn som han egentlig, sa hun den gang til Rudjord.

Det var i oktober i fjor at de røpet at de at ventet barn sammen.

