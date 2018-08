DRAMADRONNING: Melina Johnsen er selverklært dronningen av drama inne på «Ex on the Beach». Her fra høstlanseringen til Discovery i juli. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Ex on the Beach»-Melina: – Jeg er veldig for plastisk kirurgi

Publisert: 14.08.18 21:51

RAMPELYS 2018-08-14T19:51:18Z

Tirsdag har høstens nye reality-konsept premiere. Melina Johnsen (22) har allerede klart å skape overskrifter.

I den aller første episoden av «Ex on the Beach» skaper Melina Johnsen seg en status som den luksuriøse Mauritius-villaens kaosdronning.

Ved å skrike «du er stygg, feit og bleik. Du er ikke en dritt, bitch!», la hun grunnlaget for tittelen på Dagbladets femmeranmeldelse.

Privat om puppene

I seriens første episoder legger ikke Fredrikstad-jenta skjul på at hun har fikset litt både her og der.

– Jeg er veldig for plastisk kirurgi. Det kan hjelpe mot både dårlig selvtillit og dårlig selvbilde. Alle har jo forskjellig syn på det, men jeg er i alle fall for, sier hun til VG noen timer før det er klart for premierefesten.

At silikonpuppene hennes blir dratt fram i en krangel med med-deltager Marielle Kvernaas Efford (20) får det til å koke i toppen på henne.

– At hun skal dra opp sånne personlige ting, hun vet ikke en dritt om jeg har silikon eller fylt leppene mine. Jeg skjønner ikke hvorfor hun skulle gå til personangrep sånn, sier Johnsen.

– Du svarer at hun ikke har penger nok til å operere seg?

– Sa jeg det? Det husker jeg ikke, jeg var så full.

Vil ha «barbielooken»

22-åringen forteller at hun ikke har fikset på utseendet fordi hun hadde dårlig selvbilde.

– Jeg har tatt fillers og silikon. Planene mine videre er å ta litt Botox i ansiktet. Jeg synes stramt ansikt er så fint. Du vet, den «barbielooken», forteller hun.

Hun ønsker imidlertid ikke å fortelle hvorfor hun har tatt silikon i puppene.

– Jeg tok det for en personlig grunn, og synes egentlig at det er litt privat, sier Johnsen.

Krangelen ble også tema under ukens «Panelet»:

Inspirert av Kardashian

Til tross for at Johnsen lover mer drama videre i sesongen også, så forteller hun at hun har høye forventninger til premierefesten, og håper at alle kommer til å kose seg. Hun ser imidlertid ikke helt bort fra at det kan bli drama i løpet av kvelden, eller at hun selv kommer til å være involvert.

– Hvem vet, jeg har litt dramatrigger i meg, hehe. Men jeg håper på en god kveld, sier hun.

22-åringen forteller at hun håper å bruke deltagelsen i «Ex on the Beach» som et springbrett videre i karrieren. Planen er å starte en blogg, kanskje jobbe mer med TV, samt YouTube.

– Jeg er en jente som liker å være i rampelyset, få oppmerksomhet og kanskje være et godt forbilde. Jeg håper ikke folk tar de første episodene negativt, men ser at jeg er en god person innerst inne, forteller hun.

– På hvilken måte vil du være et forbilde?

– Som Kourtney Kardashian. Hele Kardashian-familien har inspirert meg ganske mye. At man må være snill og grei, at man må bry seg om utseende, at man bare en ung én gang og må gripe alle sjansene man får, sier hun.