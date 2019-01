POPULÆR: Ashton Kutcher, her på Academy of Country Music Awards i fjor høst. Foto: Jordan Strauss / AP

Ashton Kutcher postet nummeret sitt på Twitter

Filmstjernen Ashton Kutcher (40) savner å ha «en ekte» kontakt med fansen.

Det vakte oppsikt i amerikanske medier tirsdag da skuespilleren, kjent fra serier og filmer som «Two and a Half Men», «That 70’s Show», «Jobs» og «No Strings Attacked», postet hele sitt private telefonnummer på Twitter.

«Jeg savner å ha en ekte forbindelse med ekte mennesker. Mine omgivelser. Fra nå av kan dere bare tekste meg. Jeg kommer ikke til å kunne svare hver eneste en, men vi kan i det minste være ekte overfor hverandre, og jeg kan ufiltrert dele det siste og største i min verden», skrev Kutcher til sine over 18 millioner følgere.

«+1 (319) 519–0576 Ja, dette er mitt #», føyde han til.

Telefonnummeret spredte seg raskt, og ikke altfor lenge etter ble Twitter -meldingen fjernet.

I natt skrev Kutcher «Jeg vil poste det på nytt snart ... SMS er et skjørt beist».

På Twitter lover Hollywood -stjernen, som også er berømt for sitt samfunnsengasjement, at han fra og med i dag skal forandre sin «sosiale medier-strategi».

Responsen fra fansen uteble ikke.

På Twitter har flere personer postet bilder av at de har tekstet Kutcher og fått en automatisk tekstmelding tilbake, der stjernen bekrefter at det er hans nummer. Noen skal også ifølge «Entertainment Tonight» ha fått til svar at han «elsker å høre fra fansen», at han er opptatt med innspillingen av «The Ranch» nå, men at han ønsker vedkommende «en fantastisk dag».

VG har forsøkt å ringe nummeret, men ble møtt med en automatisk talebeskjed fra en ukjent stemme om å legge igjen en melding. SMS-en er foreløpig ikke besvart.