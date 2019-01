Forfatter Vigdis Hjorth Foto: Hanna Kristin Hjardar

Familien til Vigdis Hjorth varsler søksmål mot Den Nationale Scene

Den Nationale Scene i Bergen er varslet om søksmål for oppsetningen «Arv og Miljø» basert på Vigdis Hjorts roman. Oppsetningen krenker privatlivets fred, mener Inger Hjorth, Vigdis Hjorths mor. Det skriver BA.

Publisert: 29.01.19 11:46 Oppdatert: 29.01.19 12:00







Varslet om søksmål bekreftes av teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen, Agnete G. Haaland, overfor Dagbladet.

– Brevet kom til styreleder forrige uke. Familien mener at teaterstykket «Arv og miljø» er en krenkelse av privatlivets fred. Vi avviser kravet på det sterkeste. Vi har dramatisert en av de beste samtidsromanene de siste åra, sier Haaland.

Det er advokatfirmaet Elden som fremsetter kravet overfor DNS. Kravet skal være hittil være på 500.000 kroner, 250.000 kroner per fornærmet. Haaland henviser til skrivet fra advokatfirmaet når hun sier at de ikke kan utelukke at andre i Hjorth-familien også kan komme med krav, skriver avisen.

Vigdis Hjorths bok «Arv og miljø» tar opp temaer som familie, arvestrid og incest. Boken fikk femmer av VGs anmelder da den kom i 2016.

Også teaterstykket, med Kjersti Elvik i hovedrollen, høstet god kritikk, og fikk en femmer.

«Hun bruker hele scenerommet på Den Nationale Scene til å uttrykke alt som er av sinne, fortvilelse, usikkerhet og angst i rollen som Bergljot i Vigdis Hjorths mye omtalte roman «Arv og miljø», skrev VG.

VG har vært i kontakt med Inger Hjorths advokat, Tony A. Vangen.

– Av hensyn til henne og hennes behov for ro i en svært belastende situasjon ønsker jeg ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Jeg har også anmodet DNS om å behandle saken med verdighet og respekt, sier Vangen til VG.

Varslet om søksmålet er bare en ny runde i striden mellom forfatter Vigdis Hjorth og familien etter «Arv og miljø». Allerede før Vigdis Hjorths roman kom ut, ba søsteren Helga Hjorth om et møte med Cappelen Damm i håp om at de ville justere ting og tenke seg om.

Årsaken var at familien følte seg utlevert i romanen.

Da forlaget og Vigdis Hjorth ikke hørte på innvendingene og ga ut romanen, valgte Helga Hjorth å skrive en motroman for å gi sin versjon av historien.